En Boston River llevan a Agustín Martínez cerca del corazón

Los futbolistas de las divisiones formativas de Boston River comenzaron a utilizar el fin de semana pasado, un brazalete con el nombre y la imagen de Agustín Martínez, el jovencito fallecido por muerte súbita.

La idea fue de Marcelo Pisso, padre de uno de los arqueros juveniles, quien se puso en contacto con el "Abuelo" Pablo Méndez, de "Tapones Mixtos" y "Marca Personal", para que confeccionara los brazaletes.

Así las cosas, los chiquilines de las categorías Cuarta y Quinta División, Sub 14, Sub 15 y Sub 16, ya tienen sus brazaletes para recordar por siempre a Agustín. Y lo llevan bien cerca de sus corazones.

El fin de semana pasado , los jugadores del primer equipo de Boston River también llevaron un brazalete por Agustín en el partido frente a Nacional. A propósito, en todos los encuentros se realizó un minuto de silencio por el juvenil fallecido y el homenaje no sólo fue respetado por todos sino que fue muy emocionante en todos los escenarios.