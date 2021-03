Boston River-Liverpool: Se juegan dos finales en un solo partido

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Quizás el Campeonato Uruguayo no esté entre los mejores del mundo por su nivel de juego. Es más, ni siquiera llega a ser de los más atractivos de Sudamérica y ello lo refleja la ínfima presencia de equipos uruguayos en la definición de los torneos internacionales. El último que hizo ruido fue Defensor Sporting en 2014 al meterse entre los cuatro primeros.

Sin embargo, es uno de los certámenes que año a año tienen finales más abiertos. Se podrá estar de acuerdo o no con el sistema de disputa de dos torneos cortos con un solo campeón a fin de temporada (aunque con algunas variantes en el medio) instaurado ya hace 27 años. Podrá gustar o no que el descenso sea por promedios, pero lo que es indiscutible es que el formato del Uruguayo permite que hasta la última fecha haya luchas. Y esta temporada no es la excepción.

Boston River y Liverpool se enfrentan esta noche en el Estadio Centenario (hora 20, VTV Plus) en una final para los dos, aunque estén jugando por cosas diferentes.

El Sastre necesita lograr los tres puntos para mantener la categoría. Si lo hace se asegurará al menos una definición, la cual jugaría ante Defensor Sporting si los violetas también triunfan sobre Cerro Largo. De empatar o perder dependerá de cómo le vaya al conjunto de Punta Carretas, que si suma lo condena.

Boston River viene de un gran triunfo sobre Nacional. Foto: Estefanía Leal.

Para el negriazul, en tanto, es una final porque también debe ganar en su aspiración de lograr la Tabla Anual. Está un punto detrás de Nacional, por lo cual el conjunto ya campeón del Clausura no depende de sí mismo. Si gana y no lo hace el tricolor, entonces se quedará con la acumulada, lo que daría ventaja deportiva en la semifinal ante Rentistas, ganador del Apertura. Si empata, dependerá de que Nacional no sume para forzar una final a partido único para definir el primer lugar.

Marcelo Méndez, técnico de Liverpool, tiene dos grandes desafíos:

1. Disimular la ausencia de la dupla Camilo Cándido-Juan Ignacio Ramírez. El primero fue expulsado ante Nacional, en tanto el goleador histórico de la institución vio la quinta amarilla. Ambos limpiaron sus fojas y podrán jugar el miércoles contra Rentistas, pero no estarán hoy y eso puede repercutir en el funcionamiento ofensivo del equipo, que es el más anotador del Uruguayo.

2. Mantener el foco en este partido en el que está en juego la Anual y también la defensa del invicto. Es fácil que la cabeza se proyecte a la definición del Uruguayo.

Para los de Juan Tejera la motivación no puede ser mayor, porque lo que está en juego es la permanencia. Sabe que una derrota puede significarles el descenso.

Boston River y Liverpool juegan una final. Porque eso es un partido en el que solo sirve ganar.