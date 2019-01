Boselli se la banca: “Lo que diga la gente no me interesa”

RELACIONADAS Coito: "Cada grupo tiene su propia historia" By Ángel Asteggiante Coito: "Cada grupo tiene su propia historia" Coito: "Cada grupo tiene su propia historia" Pibes repatriados: una tendencia en aumento By Pablo Cupese Pibes repatriados: una tendencia en aumento Pibes repatriados: una tendencia en aumento Los botijas bajo el ojo del maestro By Pablo Cupese Los botijas bajo el ojo del maestro Los botijas bajo el ojo del maestro

Juan Manuel Boselli vivirá su segunda experiencia en la selección uruguaya Sub 20. No fue al Sudamericano de Ecuador en 2017, pero sí dijo presente en el Campeonato del Mundo de Corea del Sur donde Uruguay finalizó en el cuarto puesto. “Lo vivo muy tranquilo. Por suerte cuando uno ya vivió las cosas está más calmo y mucho menos nervioso para afrontar las diferentes situaciones”, comentó.

Aquella vez fue dando ventaja de edad y siendo el más chico del plantel. Hoy sabe que ocupa otro rol dentro del grupo: “Siempre uno trata de ayudar a los menos experientes, a los que por ahí les tocó jugar menos en Primera División. La idea es que se sientan tranquilos y no anden nerviosos, porque como uno ya pasó por esto sabe que la primera vez lógicamente te comen los nervios. Hay que ayudarlos para que lo vivan con naturalidad y puedan colaborar con el equipo”.

A nivel personal, es consciente también de que se encuentra mucho más maduro: “Uh... Creo que mejoré muchísimo como jugador. Pienso que todas las experiencias que absorbí para seguir mejorando me ayudaron mucho para crecer y tomar mejores decisiones. Estoy con más confianza”.

Foto: Gerardo Pérez.

En octubre, el atacante sufrió la fractura del peroné. Se especuló con que podría perderse este Sudamericano de Chile, pero todo quedó en un simple susto. No tuvo desplazamiento en el hueso y se recuperó en tiempo récord. “La lesión ya pasó. Lo pude superar sin problemas. Fue un mes y medio nomás que estuve afuera de las canchas. Estoy muy bien por suerte”, recalcó.

Boselli tiene claro cuál es la receta que tiene que combinar la Celeste para triunfar en el Sudamericano: “Este equipo está como todos los planteles de Uruguay: a meter y sumarle el juego a las buenas cualidades que tenemos en defensa, en el medio y en ataque. Atrás tenemos jugadores con mucha experiencia como Bruno Méndez o Sebastián Cáceres que tienen muchos partidos en Primera y arriba muchos que están en Europa que pueden ser importantes porque traen otro ritmo y vienen de otra competición”.

Finalmente, eludió a los que cuestionan su convocatoria por ser hijo de un representante (Pablo Boselli). “Ya demostré en el Campeonato Uruguayo y en algunos partidos internacionales para qué estoy. Lo que diga la gente, sinceramente, no me interesa. Nunca le presté atención ni miro las redes sociales. Que hablen nomás, no les doy bola”, sentenció el delantero.