El sí de Bordaberry depende del planteo que le hagan los delegados de FIFA y Conmebol

La reunión que están llevando adelante los delegados designados por la FIFA para iniciar el proceso de intervención de la AUF junto a Pedro Bordaberry será determinante para saber si el senador está dispuesto a asumir la presidencia de la Comisión Normalizadora.



Según supo Ovación, el sí de Bordaberry dependerá de diversos factores, porque el legislador no está dispuesto a liderar una reestructuración del fútbol uruguayo si no se comparten sus ideas y también sus peticiones.



Para empezar, Bordaberry quiere saber qué potestades tendrá la referida Comisión, qué participación tendrán los clubes, qué aspectos van a quedar fuera de la órbita de la resolución de los miembros designados y hasta incluso qué personas están pensando para acompañarlo en el desafío.



Las fuentes consultadas indicaron que la decisión de FIFA de contar con su aporte generó agrado y aceptación, pero la confirmación de su asistencia no pasará exclusivamente por un simple "mimo" al ego.