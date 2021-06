Para Bordaberry, si le hubiesen anulado el gol a Peñarol "estaría temblando la AUF"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Lo de ayer nos preocupa. Sabemos que los árbitros se pueden equivocar, como nos equivocamos los dirigentes, jugadores, entrenadores y periodistas”, expresó Pedro Bordaberry, asesor de Montevideo City Torque, sobre la polémica de uno de los goles anulados al conjunto "Ciudadano" ante Peñarol. Tras ello agregó: "Sabemos que estas cosas suceden, pero ayer lo distinto fue lo que pasó con el segundo gol que nos anularon, en donde tanto el línea (Sebastián Schroeder) como el árbitro (Andrés Matonte) dieron el gol en primera instancia".

“Ambos señalaron la mitad de la cancha. El primer arbitraje que marcaron fue esa jugada fue de gol. Lo raro es que después, ante los reclamos de los jugadores de Peñarol y los gritos desde la tribuna donde estaban los dirigentes de Peñarol, se revea la jugada”, comentó al programa 100% Deporte (Sport 890).

Bordaberry pone el énfasis en que los jueces estuvieron de acuerdo desde la primera instancia, por lo que no sería una mera equivocación: "Nunca había visto en el fútbol que se reviera una jugada después de que un juez y un línea dieran un gol. Si uno dice gol y el otro no, de repente se consulta y se toma una decisión. Pero en ese instante los dos dieron el gol, expresó el asesor y añadió que esto los afectó no solo en el resultado, sino también en la tabla".

"La verdad que nos preocupa mucho, no solo por lo que pasó ayer; nosotros tenemos un proyecto para tratar de mejorar nuestro equipo, la infraestructura, hay mucho para trabajar, así como en la mejora de los arbitrajes, para que no suceda otra vez lo del partido”, aseguró el asesor de Torque.

¿La AUF va a tomar medidas?

"Ayer un amigo me decía: ‘Imaginate que el gol lo hubiera hecho Peñarol y se lo anulaban después de que el juez y el línea lo hubiesen dado. Imaginate lo que sería hoy'. ¿Cuál sería la reacción? Estaría temblando la Asociación Uruguaya de Fútbol si la cosa hubiera sido al revés. No nos parece bien que cuando suceden esas cosas se haga todo esto. Hoy, que nos afecta directamente el asunto, creemos que no debemos ir por ese camino, somos partidarios de la institucionalizad".

"Creemos que el colegio de árbitros va a revisar el partido, como revisa todos los demás y todas las actuaciones de los árbitros", expresó Bordaberry, y agregó "también hay otras jugadas que habría que revisar, el gol del primer tiempo, de nuestra perspectiva fue gol, el penal que no se cobra en la hora...", ejemplificó.