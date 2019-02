Bordaberry: "Vamos a analizar con Scotti y Castaingdebat qué paso daremos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pedro Bordaberry no confirmó la permanencia de la Comisión Normalizadora hasta el 21 de marzo, como fuera solicitado por el Congreso del fútbol uruguayo a solicitud de Juventud de Las Piedras, y tampoco descartó su participación en las elecciones de la AUF.

A su arribo a Montevideo, desde Roma, Bordaberry indicó que la "decisión la tengo tomada hace tiempo", pero remarcó que antes de comunicarla de forma pública quería reunirse con Andrés Scotti y Armando Castaingdebat para analizar de forma conjunta el tema.

"La fórmula (si es o no posible que sea candidato al sillón presidencial de la AUF) ya estaba antes de ir (a Europa), porque tuve conversaciones con FIFA y Conmebol. La decisión ya la tengo tomada hace tiempo, pero lo que corresponde es juntarnos con Andrés (Scotti) y con Armando (Castaingdebat) porque siempre lo hemos resuelto todo entre los tres. Esto no es una unipersonal. Vamos a conversar con ellos y ver qué entendemos que es lo mejor para el fútbol uruguayo", indicó Bordaberry en diálogo con 100% Deporte (Sport 890).

El actual presidente de la Comisión Normalizadora no quiso profundizar sobre este tema. "Nos vamos a juntar y vamos a ver cuál es el camino. El plazo de nuestra permanencia en la Asociación termina mañana. Hay que ver qué sucede con los clubes".

Una supuesta reunión con representantes de los futbolistas en el viejo continente fue descartada por Bordaberry. "No me reuní con ningún jugador", indicó antes de señalar: "No tengo más que palabras de agradecimientos para los jugadores, siempre nos han apoyado, supongo que debe haber influido que Andrés Scotti estuviese dentro de la Comisión Normalizadora".

Finalmente, rechazó la existencia de un supuesto ofrecimiento de la FIFA para que lidere una posible Comisión Regularizadora en Perú. "No me ofrecieron nada".