Bombazo: Koeman no convocó a Lionel Messi para la Champions League

Una lista con un bombazo. Ronald Koeman dio a conocer la nómina de convocados del FC Barcelona para el partido ante el Dinamo de Kiev de Carlos De Pena y dejó afuera a Lionel Messi y Frenkie de Jong.

Barcelona, mermado por las bajas y las dudas, visitará este martes al Dinamo de Kiev en la cuarta jornada de la Champions League en busca de una victoria para seguir líder en solitario de su llave.

El equipo azulgrana encabeza el grupo G con nueve puntos, tres más que la Juventus, segundo clasificado y lejos del Dinamo y el Ferencvaros, ambos con un punto.

Una victoria permitiría a los azulgranas acariciar los octavos de final, pero, sobre todo, ayudaría a difuminar la dura derrota liguera del sábado pasado frente al Atlético de Madrid (1-0), que ha vuelto a suscitar dudas sobre el juego barcelonista.

Un equipo en plena reconstrucción, todavía no cuenta con el liderazgo de Lionel Messi, que no acaba de arrancar esta temporada. Ahora ya no podrá ni siquiera esperar que despegue porque Koeman no lo convocó. Y explicó: "Hemos decidido no convocar a Messi y a De Jong, llevan muchos partidos y necesitan descanso".

Las otras bajas son por lesión. El sábado cayó Gerard Piqué con una lesión de ligamentos en la rodilla derecha, y también lo hizo Sergi Roberto, con una rotura muscular, que los tendrá alejados muchas semanas de los campos.

La baja de Piqué, deja al Barça con el francés Clement Lenglet como su único zaguero disponible, dado que el también galo Samuel Umtiti y el uruguayo Ronald Araujo también están lesionados.

Frente al equipo ucraniano tampoco estará el centrocampista Sergio Busquets, que sufrió un esguince en la rodilla durante la tregua internacional con España.