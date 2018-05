La bomba de Cristiano

“Fue muy bonito estar en el Madrid. En los próximos días daré una respuesta a los aficionados, que ellos sí siempre han estado a mi lado”. La frase de Cristiano Ronaldo tras la victoria de Real Madrid en la final de la Champions en Kiev, quedó retumbando y arruinó el festejo por la obtención de tercera Champions consecutiva.

No son pocos los que piensan que el portugués quiso recuperar su protagonismo, el que no tuvo en la final donde no jugó un buen partido ni anotó. El protagonismo que le quitó Bale. O también pueden haber influido los rumores de la posible llegada de Neymar al equipo merengue.

Es que el portugués sabe que Real Madrid prepara una estrategia para fichar a Neymar. Y que terminará lográndolo porque el brasileño es la gran aspiración del presidente Florentino Pérez.

Sin embargo, cuando lo consultaron sobre el asunto, Cristiano rechazó de plano que lo que dijo se basara en Neymar. “Tengo cinco Champions, cinco Balones de Oro. No voy a envidiar a nadie”, contestó el portugués, quien de todas formas, reconoció que sus palabras pueden no haber sido muy adecuadas.

“Quizá no debí decir lo que dije. No era el momento adecuado pero cuando eres honesto te sale”, dijo después Cristiano, al darse cuenta que sus declaraciones no habían caído bien.

“Soy claro y digo las cosas como son. No era un momento adecuado por la historia. No quería, pero tampoco me arrepiento. Ya he hablado con mi agente. No me molestó nada. Son situaciones que vienen de algún tiempo y te descontrolas. Las cosas no se solucionan con dinero. En este momento no puedo asegurar nada. No me voy a esconder y en los próximos días hablaré. La vida no es solo gloria”, agregó.

Además de la posible incorporación de Neymar lo que también puede molestar a Cristiano, es el salario que le paga el PSG, 37 millones anuales, al brasileño. Y la renovación de Messi con el Barcelona, que logró un sueldo récord de 50 millones. Y el suyo (según Marca 23 millones) quedó minimizado a pesar de haber dominado el fútbol europeo en las últimas temporadas.