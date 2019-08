Buenas y malas noticias en el fútbol inglés con sus dos históricos equipos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Dos ciudades, una tan solo a 10 kilómetros de distancia de la otra. Dos clubes históricos con situaciones similares. Una ciudad, un pueblo tuvo una alegría este miércoles mientras la otra no. Bolton Wanderers y Bury FC se jugaban el futuro este martes por deudas millonarias. El primero, luego de una extensión del plazo, podrá seguir compitiendo por llegar a una solución; el segundo fue expulsado de la English Football League (EFL).

"Sin duda, hoy es uno de los días más oscuros en la historia reciente de la Liga", dijo la presidenta ejecutiva de la English Football League (EFL), Debbie Jevans, tras la deesafiliación del histórico club Bury luego de 134 años de actividad ininterrumpida en el fútbol inglés.

El equipo del Gran Mánchester, en el norte de Inglaterra, no pudo llegar a un acuerdo para cubrir la deuda generada a raíz del terreno en propiedad de la institución, que alcanzaba las 2,5 millones de libras según informó el periódico The Sun.

La consultora deportiva C&N Sporting Risk iba a hacerse cargo de la deuda, pero por lo comunicado por la misma empresa debió bajarse este lunes dejando al club sin posibilidad de financiar, derivando en su expulsión.

Diferente fue la situación del Bolton Wanderers, que tenía el martes como día límite para pagar la deuda generada, pero a raíz de gestiones con la EFL recibió una extensión de dos semanas más.

El equipo que hasta la temporada 2011-2012 militó en la Premier League y actualmente se encuentra en la tercera categoría del fútbol inglés (League One) anunció este miércoles el acuerdo con la empresa Football Ventures, que comprará el club por una cifra que, por lo informado por The Sun, es de 10 millones de libras. De esta forma se hará cargo del pago de la deuda que según el diario The Manchester Evening News asciende a 25 millones de libras.

Bolton Wanderers fue fundado hace 145 años con el nombre de Christ Church y cambió su denominación a la actual tres años después. En 1888 fue uno de los doce fundadores de la Football League junto a Accrington, Aston Villa, Blackburn Rovers, Burnley, Derby County, Everton, Notts County, Preston North End, Stoke City, West Bromwich Albion y Wolverhampton Wanderers. Disputó un total de 73 temporadas en la máxima categoría del fútbol inglés, en la campaña 2001-2002 de la Premier League por última vez. sus principales logros fueron cuatro FA Cup (1922-1923, 1925-1926, 1928-1929, 1957-1958) y una Community Shield en 1958. El Bury, por su parte, de 134 años de antigüedad (fundado en 1885), ganó la FA Cup en 1900 y en 1903.

Los dos clubes estaban en una situación deportiva similar. Ambos compitiendo en la League One, últimos en la tabla. El Bolton con un punto sumado por un empate 0-0 y tres derrotas por goleadas (5-0, 5-0 y 5-2) y Bury sin haber jugado, perdiendo 3-0 de forma administrativa cada encuentro. Ahora el Bolton jugará de visitante el sábado contra Gillingham y volverá a su ciudad el 3 de septiembre al recibir al Bradford City, cuando seguramente el estadio y la ciudad se teñirá de blanco y azul para festejar la continuidad de su equipo.