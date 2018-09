El bohemio se prepara para visitar el Parque

Wanderers llega bien al partido del sábado frente a los tricolores, al menos desde lo técnico, táctico y futbolístico. Los bohemios vienen haciendo un buen semestre y el sábado jugaron un partidazo frente a Fénix, aunque no pudieron sumar de a tres. Fue un gran partido de los dos equipos y repartieron unidades.



En este momento, los futbolistas han cobrado los mínimos de junio y de julio, pero se les deben los complementos así como el sueldo de agosto. Esto ha generado discusiones varias con los dirigentes, las que han atrasado el comienzo de varios entrenamientos.



En otro orden, para el partido frente a Nacional el técnico Eduardo Espinel no podrá contar con Bruno Méndez, quien viajará con la selección Sub 20 a Catar, donde el equipo de Coito disputará el torneo Cuatro Naciones. Hay tres nombres para sustituir al juvenil: Damián Macaluso, Emanuel Gularte o Maximiliano Rao.



Hoy comenzarán los trabajos tácticos y se probará a los tres durante la semana. El resto del equipo será seguramente el mismo que jugó frente a Fénix.