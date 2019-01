En un Boca sin técnico, fue presentado Nicolás Burdisso

En Boca comenzó una nueva semana. Con Guillermo Barros Schelotto en el pasado, los directivos pusieron manos a la obra y tomaron la primera decisión de esta nueva etapa tras perder la final de la Copa Libertadores ante River. Desde esta tarde, Nicolás Burdisso será nombrado en la Bombonera como nuevo director deportivo del club, una función que en el club no venían teniendo en cuenta.

El acuerdo fue veloz. Llevó tan solo algunas horas del fin de semana porque tanto de un lado como del otro tenían las cosas claras: el exzaguero ya estaba al tanto del interés que había en Boca de contratarlo; y en la Ribera ya sabían que si lo llamaban, aceptaba. Así es como Daniel Angelici se puso en contacto y arreglaron un vínculo que en hoy se hace formal.

Hace tiempo que el presidente piensa en darle forma a ese cargo con este protagonista. Más allá del hecho de que haya vestido la camiseta azul y oro, lo han encontrado en varias ocasiones y Burdisso les dejó entrever cuánto sabe de fútbol. Además, le tienen un gran aprecio. Creen, entonces, que con su sabiduría sabrá llevar las riendas del futuro futbolístico del xeneize. Será un hombre muy escuchado en el día a día y su primera influencia será inmediata, porque estará ligado a la llegada del entrenador que sucederá a los Mellizos.

En Boca lo presentan de esa manera: director deportivo. Evidentemente, tras las malas experiencias de Carlos Bianchi (en el mandato de Jorge Amor Ameal) y Juan Simón como managers de la institución, la intención apuesta por ir en esta nueva dirección.

Nicolás Burdisso firmó contrato junto al presidente Daniel Angelici y se convirtió en el nuevo Director Deportivo de Boca. Aníbal Matellán será el Secretario Deportivo. ¡Bienvenidos a casa! 💙💛💙 pic.twitter.com/oNWmqDp4lS — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 17 de diciembre de 2018

¿Será él quien decida y anuncie al nuevo técnico? Para nada. Aunque son muchos los que en las noticias dan por sentada esa afirmación, en Boca tienen otra idea alrededor de Burdisso. Al menos para este tema en particular. El nuevo "refuerzo" se reunirá con los máximos candidatos (hoy la cosa parece girar en torno a Antonio Mohamed y Miguel Ángel Russo) y, posiblemente, con otras alternativas que él crea conveniente analizar. Es por eso que el abanico seguramente volverá a abrirse y los rumores volverán a tomar forma.

Una vez concretados esos encuentros, Burdisso se reunirá con el mandamás boquense para darle su parecer: le comunicará a quién ve mejor para la situación en la que se encuentra Boca, en la que se habla de reestructuración. Un empezar de cero y repartir nuevamente las cartas. Sin embargo, aquello no tiene que ver con un anuncio: el exfutbolista no tendrá la última palabra. Básicamente, le dará rumbo -a través de su visión- el accionar de Angelici, que sí será el encargado de decidir si van a fondo o no: si no hay consenso, lo debatirán entre ambos.

En principio, su llegada excedería el cierre -a fin del año que viene- de la actual gestión: "Es irracional hacerlo por un año. Como mínimos, estos contratos tienen que firmarse por dos años", le soltaron a LA NACION desde la dirigencia. Del actual plantel, Nicolás Burdisso conoce muy bien a dos futbolistas. Con Carlos Tevez, principal líder actual, compartió equipo en el xeneize en los años gloriosos en los que Carlos Bianchi era el entrenador, además de haber estado juntos también en la selección argentina. Con Fernando Gago también vistieron juntos la camiseta albiceleste durante el ciclo de Sergio Batista: integraron, por ejemplo, el plantel que no pudo obtener la Copa América jugada en 2011, en nuestro país.

Son días de muchos movimientos en Boca. El primer paso está dado: hay director deportivo. Ahora, van en busca del técnico.