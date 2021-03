Boca - River Plate: lesiones, rumores y condimentos de un superclásico crucial

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La segunda edición del año del superclásico argentino comienza a disputarse en la previa. Miguel Ángel Russo y Marcelo Gallardo, técnicos de Boca y River, respectivamente, no revelaron la formación inicial en la previa de un duelo trascendental. Juegan al misterio por un motivo: uno quiere conservar la cima del grupo A de la Copa Liga Profesional, y el otro quiere arrebatarle el puesto. El xeneize se encuentra puntero e invicto con dos partidos ganados y tres empatados, y el equipo de Núñez registra dos puntos menos ya que ha cosechado dos victorias, dos derrotas y un empate en igual cantidad de juegos.

¿Cuándo juegan Boca-River por la Copa Liga Profesional? El encuentro se disputará el domingo 14 de marzo en La Bombonera. Será a partir de las 18:00 horas, se podrá ver por ESPN y contará con el arbitraje de Facundo Tello.

La corta distancia que los separa en la tabla de posiciones hace más atractivo el duelo en el que, como ocurre con los clásicos, todos los detalles tendrán su peso. Quizá por esta razón ninguno de los equipos se atreve a descuidarlos. Gallardo brindó una conferencia en el predio de Ezeiza y fue consultado en varias ocasiones sobre la formación para el domingo, pero se limitó a declarar: "El equipo sí lo tengo, pero no estoy en condiciones de darlo". En las últimas horas han surgido especulaciones sobre la posibilidad de que Boca esté filtrando aparentes lesiones para confundir al rival. De hecho, se puso en duda la presencia de Edwin Cardona y Carlos Tévez por una dolencia muscular y un esguince, respectivamente.

En referencia a esto, el "Muñeco" Gallardo expresó: "No me dejo llevar por la información que no sea oficial". Además, destacó que lo relevante es que sus dirigidos funcionen como equipo.

Más allá de las suspicacias y los condimentos que tiene la previa de todo clásico, lo cierto es que Tévez y Cardona no pudieron culminar el entrenamiento del jueves, y el colombiano amaneció peor que el día anterior, por lo que está casi afuera del superclásico. Incluso, se rumorea que puede haber sufrido un desgarro. En cuanto al "Apache", capitán xeneize, el delantero llegaría en condiciones al partido ya que, en principio, su dolencia es fruto de un pequeño esguince en el tobillo que no le impediría disputar el duelo. Sin embargo, no ha habido informe médico oficial y continúan las especulaciones en torno a la lesión del "10".

Ahora bien, ¿cómo llega cada equipo en la antesala de este partido? El elenco dirigido por Russo viene de golear 7 a 1 a Vélez en el estadio José Amalfitani, mientras que River viene de perder 1 a 0 frente a Argentinos Juniors. Sin embargo, no todo es negativo para el elenco de Nuñez, ya que el jueves anterior le propinó una goleada histórica por 5 a 0 a Racing de Avellaneda.

El último partido entre Boca y River se disputó el 2 de enero y terminó en empate 2 a 2 en La Bombonera.