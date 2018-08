Boca podrá inscribir a Olaza en lugar de Fabra para las competencias oficiales

Cuando los dirigentes salieron del edificio de la AFA luego de la reunión de comité ejecutivo negaron en fila que se hubiera tratado el pedido de Boca para inscribir a Lucas Olaza (uruguayo) en lugar del lesionado Frank Fabra (colombiano). Sin embargo, el boletín oficial del cónclave despejó las dudas.



A partir de ahora, los clubes deberán entregar una "lista de buena fe de futbolistas extranjeros". Es decir, comunicar a qué jugadores foráneos utilizarán para las competencias oficiales de AFA, Conmebol o FIFA. Esta novedad vale para aquellos clubes que tengan extranjeros lesionados o suspendidos por un tiempo superior a cuatro meses, como por ejemplo Boca con Fabra.



"Sí, esta novedad publicada en el boletín implica que Olaza ya estará habilitado para jugar si Boca lo incluye en su lista de buena fe", confirmaron fuentes de la propia AFA. El plazo para entregar esta "lista de buena fe de extranjeros" vence 48 horas antes del inicio de la temporada. El primer partido de la Superliga se jugará este viernes a las 19 (el encuentro inaugural se disputará en el estadio José Amalfitani, entre Vélez y Newell's).



Así, los clubes tienen hasta el miércoles a las 19 para informar qué extranjeros serán tenidos en cuenta durante la temporada. Por lo general, si un futbolista firma un contrato con un club es para jugar. "Si el jugador está apto para la competencia y el club no lo registra, el futbolista puede darse por despedido", argumenta un abogado de extensa trayectoria en el Derecho Deportivo. Así, esta "lista de buena fe para extranjeros" sólo tendrá validez en casos como el de Boca y Fabra: clubes que tengan cubierto el cupo de foráneos y necesiten contratar a uno nuevo para reemplazar a alguno de sus extranjeros que estén suspendidos (por ejemplo, por doping) o lesionados de gravedad.



"Estamos bien con la presentación que se hizo. Tenemos una respuesta afirmativa de parte de la AFA y comunicada hace unos días en el boletín oficial. Igual, tenemos siempre la confianza de que va a ser un antecedente, ya no por Boca. Seguramente, Boca va a llegar al inicio del torneo con seis extranjeros en su nómina total. Pero en el caso de llegar con el séptimo, tenemos uno que fue bien argumentado, que es por la lesión por más de seis meses en su selección. Nosotros interpretamos que podía estar exceptuado de estar en la lista. Y de hecho, no va a firmar en ninguna planilla de acá hasta febrero", explicó Daniel Angelici, presidente de Boca, durante la presentación de Esteban Andrada y del propio Lucas Olaza como nuevos jugadores del club.

