Boca empezó la defensa del título con una pobre victoria sobre Talleres

Con un gol de Cristian Pavón, que no lo celebró por su pasado con Talleres, y en un partido donde tuvo otras oportunidades para convertir, incluso Carlos Tevez malogró un penal 1-0, Boca inició la defensa de la Superliga con victoria.



Boca ganó mereciéndolo, quizás con algo de fortuna por el gol y generando bastante oportunidades para aumentar, pero con un fútbol menos convicente de lo que prometen los nombres.



La historia dirá que inició la Superliga 18/19 con un triunfo lógico, pero la crítica recordará que ese estreno dejó excesivas dudas flotando en el aire: por algo La Nación dejó en claro que no hubo "brillo" y Olé se preguntó: "¿qué te pasa, Boca'" al cuestionar que no haya podido pasar del 1-0 ante los cordobeses.