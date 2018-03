Boca cerrada: De acá a junio, los quieren bien enchufaditos

Palabras más, palabras menos, casi todos se parecen. A falta de 87 días para el inicio del Mundial de Rusia, los técnicos tienen un modelo de discurso. Que no es otra cosa que distinguir a todos los seleccionables, no desestimular a los que están afuera y no darle por sentado a nadie que ya tiene atornillado su puesto en la nómina de 23 mundialistas.



A lo mejor a alguno se le ha escapado alguna palabrita de más, como cuando Tite sentenció que tenía 15 lugares definidos o como cuando Jorge Sampaoli confesó ante decenas de micrófonos que el 80% del plantel que iría a Rusia ya estaba resuelto. Pero esa no es la regla general. Es más, por estas horas, ni siquiera esos dos conductores se muestran tan abiertos. Hoy no hay ni uno solo, a la espera de los últimos dos amistosos definitorios que tendrán los 32 combinados que irán a la gran cita ecuménica que comenzará el 14 de junio, que quiera entregar ni el mínimo detalle que califique a unos futbolistas más que a otros.



A lo mejor es auténtico que todavía persisten las dudas o, quizás, como lo admitió hace unas semanas atrás el técnico de Brasil: no quieren perder la chance de “hacer un análisis más profundo”, que tome en consideración algo más que “las cualidades técnicas”.

El primer devoto del extremo cuidado es Joachim Löw. El técnico de Alemania, que irá a Rusia a defender el título ganado en Brasil, fue por consultado por la ausencia de Marco Reus para los amistosos contra Brasil y España. “La puerta para la Copa del Mundo todavía no está cerrada y hay jugadores a los que seguiremos viendo en las próximas semanas”.



Al hombre de la “Mannschaft” le insistieron con el tema y explicó: “Es importante para nosotros que lleven a Marco lentamente y que no exista más presión para él. Necesita estar fuera de dolor y bien físicamente antes que cualquier cosa. También tiene que entrenar y jugar regularmente para que pueda volver a su mejor ritmo.



Löw puede ser considerado célebre por su manera de mimar a los que dejó afuera, pero no es único. En ese grupo también se puede incluir al entrenador de Inglaterra. Gareth Southgate lo dejó bien en claro: “hay un mensaje importante para enviar al que está decepcionado de que lo dejen afuera, podría haber una oportunidad para volver a entrar. Si respondes de la manera correcta, ¿quién sabe lo que podría pasar?”



Southgate subrayó que los amistosos son “una prueba de cara a la decisión final” y también mandó otro potente mensaje: “estamos buscando construir un espíritu, una unión”.



Para el conductor de España no hay otro camino posible que ese que marcaron con sus palabras los técnicos de Alemania e Inglaterra, fundamentalmente porque “todos tienen opciones abiertas”.

Julen Lopetegui inició la defensa de su postura de manera contundente: “Mañana no es el Mundial. Hay jugadores que no están en la lista y tienen opciones intactas de ir al Mundial. El hecho de que no vengan obedece a matices, estados de forma, lesiones y también para ver jugadores nuevos para tener una mejor información. Entendimos que era un momento bueno para tener información más directa. Hay muchos jugadores que pueden venir, que merecen y no vienen porque tenemos que cerrar la lista en un número determinado. Y hemos entendido que es el momento propicio para que vinieran otros”.



Jorge Sampaoli también se defendió con la misma estrategia cuando aparecieron las interrogantes sobre algunas ausencias muy importantes en la selección de Argentina. “A los jugadores que no están convocados como el Papu (Gómez), Icardi y Dybala los tenemos bien evaluados. Los conocemos muy bien, queremos ver a otros y eso no los aleja de la chance de ir al Mundial”, señaló.



También dijo: “En estos dos partidos vamos a tener que ver qué jugadores tienen mejor comunicación dentro del campo”. Lo que puede ser interpretado como: si no funcionan esas sociedades, al Mundial irán otros jugadores.

Lo que no admite lugar a la interpretación es la revelación realizada hace pocas horas: “Veo muy difícil que al Mundial vaya algún jugador que no haya sido convocado hasta el momento”.



Para Ricardo Gareca, el argentino que condujo a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años, los amistosos son una puerta para “observar a todos los jugadores, ir evaluándolos y que a todos se les abra las posibilidades de ir al Mundial. La selección es un lugar donde hay que rendir, donde todo se toma en cuenta. Donde hay que hacer confirmaciones por la exigencia que tenemos, por el nivel de competencia en el que estamos. La selección es un sitio de confirmaciones, nosotros no necesitamos chicos, nosotros necesitamos hombres”.



El conductor de Bélgica, la selección que genera mayores expectativas en Europa después de Alemania, no quiere descansarse en lo logrado. “Es normal que esperen mucho de este grupo. Y es cierto que podemos estar muy orgullosos de lo que hemos logrado en las Eliminatorias, pero no demos dar por suficiente lo que hemos conseguido”.



El catalán Roberto Martínez Montoliú precisó que “no se puede entrar en un gran torneo con la sensación de que las personas ya te apoyan antes de empezar a jugar. Si realmente queremos destacar, entonces tenemos que aprender a hacerlo. Precisamos la unión de los jugadores y los hinchas”.

Para Tite, el hombre que transformó a Brasil y le devolvió la alegría a la selección, no es fácil tomar las decisiones que se vienen por delante. “Ser justo es desafiante y muy difícil. No hay que perder la referencia de hacer una análisis muy profundo y tomar decisiones observando cualidades técnicas, pero también físicas y emocionales. Precisamos tener una integración total y no solo de los once jugadores que entrarán a disputar el primer partido, sino de todo el equipo, del cuerpo técnico y de los dirigentes”.



Es evidente, para algunos puestos esta doble fecha de la FIFA se convertirá en un concurso de méritos. Pero solo para algunos, porque del primero al último de los entrenadores saben de sobra que hay aspirantes con grandes posibilidades de ganarse su lugar.



Y Óscar Tabárez tampoco se apartó de la receta lógica de no dar todo por sellado. “Tenemos muy claro que los únicos criterios que vamos a utilizar son los deportivos, con todo lo que conlleva alrededor de ello: la experiencia anterior, las características. Tenemos la pretensión de llevar un equipo que de muchas opciones de jugadores diferentes aún cuando jueguen en la misma posición, porque eso lo exige el conocimiento del rival de turno y en ese sentido creo tener la expectativa de tener mejores opciones que en otras oportunidades, sobre todo en el mediocampo”, señaló.



Para Tabárez estos dos amistosos servirán para “ver cosas”. “Hoy hay un número ya predeterminado por reglamento que tiene que ser d e 23 futbolistas, 20 de campo y tres arqueros. Eso de la lista que viaja no quiere decir que el plantel definitivo ya esté conformado o que los que no vayan a China no irán a Rusia. Queda mucho tiempo para tomar esas decisiones”, añadió el entrenador celeste.