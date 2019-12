Boateng descepcionado del fútbol y las nuevas generaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Kevin Prince-Boateng confesó en una entrevista con Bild, su decepción por el estado del fútbol actual, sus compañeros de profesión y el papel de los más jóvenes en el deporte.

"El fútbol es un negocio y los jugadores somos solo números. Si no rindes, viene otro. Es simple. No hay lealtad, es triste", dijo amargado. "Habría que hacer una encuesta para saber a cuántos futbolistas todavía les gusta entrenarse y quién disfruta jugando. Es un trabajo para profesionales. La presión es enorme y provoca hasta depresiones. Hay veces que jugando me divierto y otras veces en las que no lo hago", agregó.

"Los jóvenes no trabajan su talento y sé lo que significa tirarlo. Y hasta varias veces. Algunos conducen su Mercedes a los 19 años y ya se ven con tanto talento que no hacen nada para mejorar. Sin entrenamientos extra, sin nada. Ellos piensan en jugar a la Play y ver el Instagram. Llegan los últimos a entrenar y luego, se van los primeros. Creo que el fútbol ha cambiado, igual que la sociedad", finalizó el ahora atacante de la Fiorentina de Italia.