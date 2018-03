El técnico Gerardo Pelusso tiene orden de captura internacional por no haberse presentado ante la justicia paraguaya por la demanda que le entabló el exarquero guaraní José Luis Chilavert.



La jueza penal paraguaya Sandra Farías dictó orden de captura internacional para el floridense, en el marco del proceso judicial que inició Chilavert, acusándolo de difamación.



El entrenador, que se encuentra trabajando actualmente en Deportivo Cali de Colombia, supo dirigir a Olimpia de Paraguay y también a la selección guaraní entre los años 2011 y 2013.



El proceso judicial iniciado por Chilavert se debe a los dichos de Pelusso, quien trató al ex arquero de “gordo chanta y sinvergüenza” en una entrevista realizada por una emisora uruguaya en octubre de 2015. “Chilavert fue uno de los que hizo la lista de los mejores jugadores para la FIFA. Hay que preguntarle a él por qué no está Diego Godín”, había afirmado Pelusso. Tras lo cual, en noviembre del año pasado, Chilavert le inició la querella, reclamándole a su vez una indemnización de 450.000 dólares.



Pelusso no se presentó el pasado lunes 19 de marzo, cuando estaba citado, a la justicia paraguaya por entender que sus dichos fueron realizados en una radio uruguaya y las hizo estando en Colombia, por lo que no se someterá a la justicia guaraní. Es más, está convencido que el proceso no debe llevarse a cabo en Paraguay. Así lo hizo saber su representante legal.



Tras la ausencia del entrenador en el juicio oral, la jueza paraguaya ordenó la orden de captura para Pelusso. Y libró la orden a Interpol para que el técnico se someta a los dictámenes de la justicia paraguaya.



“A Pelusso lo tienen que capturar y traer a Paraguay para que se someta a la justicia”, afirmó Berta Dávalos, abogada de Chilavert a medios paraguayos.



Pelusso le dijo a sus allegados que el tema está en manos de sus abogados y que se siente “blindado” en Colombia. Pero sabe que tiene que salir a jugar la Copa Sudamericana con el Cali, concretamente frente a Danubio.

Como un delincuente



”Todo lo que anda dando vueltas me perjudica, poco menos se me muestra como un delincuente”, dijo Pelusso.



Diez partidos de selección



Pelusso dirigió 21 equipos en su carrera, a Nacional en dos oportunidades. También dirigió a la selección de Paraguay durante 10 partidos.