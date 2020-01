Bla, bla, bla: las frases más repetidas del fútbol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El fútbol está repleto de frases hechas, que un día ya lejano alquien pronunció por primera vez, con la idea de estar realizando un aporte fundamental al idioma y a la comprensión del juego. Y luego se repitieron miles de veces, hasta quedar casi como expresiones reveladas que nadie se atreve a discutir, por más que en rigor sean obviedades o no tengan sustento.

En esta costumbre caen tanto los protagonistas (jugadores, directores técnicos e incluso dirigentes) como los periodistas deportivos o los hinchas. Para los futbolistas suelen ser frases de uso múltiple, que sirven tanto para justificarse en caso de derrotas como para evitar cualquier triunfalismo en caso de victoria.

Los periodistas tratan siempre de buscar la frase breve y pegadora que defina con claridad una situación del juego, aunque muchas veces simplemente terminan recurriendo a tópicos, como aquel de que el resultado más peligroso es el 2 a 0, olvidándose que todo 4 a 0 tuvo antes una ventaja de dos goles...

Los hinchas -los comunes, no los barras- que hablan en la tribuna(o frente al televisor) suelen expresar sus pensamientos en voz alta, salvo que busquen dictar un poco de cátedra entre quienes los rodean.

Las que siguen son algunas de las muchas frases que circulan en el fútbol.

Del jugador (o del DT)

-Nos llegaron tres veces y nos hicieron tres goles



-Ni antes éramos los mejores ni ahora somos los peores



-Lo principal es que el grupo está unido



-El rival también juega



-Nosotros siempre salimos a ganar



-Sería muy lindo jugar en el Barcelona pero yo en el Sacachispas estoy muy cómodo



-En la cancha somos once contra once



-Todavía quedan 90 minutos (si es un partido con revancha)



-Las cosas no salieron



-Le pido al hincha que siga apoyando



-No vamos a bajar los brazos



-El grupo está fuerte y tenemos mucha confianza



-En el fútbol a veces se gana y a veces se pierde



-Para nosotros todos los partidos son finales



-Este triunfo es un sueño hecho realidad



-Fue un partido difícil pero por suerte conseguimos sacar el resultado



-Fue un partido difícil pero lamentablemente no conseguimos sacar el resultado



-No me gusta hablar de los árbitros, pero…



-La pelota no quiso entrar



-Todo salió según lo planificado



-Nosotros vamos a salir a hacer lo nuestro



-Los penales son una lotería



-Sabemos que estamos en deuda con la hinchada



-No soy el nuevo Messi, yo quiero ser Menganito



-Estoy contento con mis goles pero el mérito es todo del equipo



-Tenemos que hacernos fuertes en casa



-En el fútbol ya no hay rivales chicos



-Le entré fuerte pero sin mala intención



-Se habla de mi pase pero yo no sé nada



-Acá no hay titulares ni suplentes



-No sé por qué me expulsó



-Es un resultado mentiroso



-Este grupo está para cosas grandes



-Pusimos nuestro granito de arena



-Hay que seguir trabajando

De la prensa

-Desde nuestra posición no pudimos observar si fue penal



-Desde hoy todos los partidos serán finales



-Un partido gris como la tarde



-Un partido típico de copa



-El técnico arma el rompecabezas



-Se alzó con la victoria



-Ya se nota la mano del técnico



-La alegría va por los barrios



-Hay que ganar sí o sí



-Es un partido de hacha y tiza



-Empataron en un gol por bando



-Trajo un gol de los vestuarios



-Fue un gol psicológico



-Clásicos son clásicos



-La defensa hizo agua por todos lados



-El 2 a 0 es el peor resultado



-Es de vida o muerte



-Dos cabezazos en el área son gol



-Ese delantero tiene explosión



-Vimos fútbol en cuentagotas



-Era más fácil hacerlo que errarlo



-Puso el partido en el congelador



-Tuvo una meteórica carrera



-Este es el grupo de la muerte



-Es un partido al rojo vivo



-El estadio era una olla a presión



-Después del gol se hizo un silencio sepulcral



-Este triunfo es una inyección anímica



-Hubo un tiempo para cada equipo



-El goleador tenía la pólvora mojada



-Si perdonás a los brasileños te terminan clavando



-Fue una jugada de VAR



-Fue un offside muy fino



-Al marcador le tocó bailar con la más fea



-Logró el gol de la tranquilidad



-Se ganó, pero no hay que echar las campanas al vuelo



-Fue un partido de guante blanco



-El técnico puso toda la carne en el asador



-Ese gol fue un balde de agua fría



-Este partido es una prueba de fuego para el técnico



-Técnico que debuta no pierde



-¿Satisfecho por el triunfo? (a un jugador que acaba de ganar un partido)

De los hinchas

-Fulano no puede jugar más



-Fulano tiene dos pies izquierdos (si es diestro; si es zurdo, dos derechos)



-¡Tapalo con diarios!



-¡Juez! ¿No ves que están haciendo tiempo?



-No le hacen un gol al arco iris



-¡Andá, cuadro chico!



-Juez, andá a robar a los caminos



-El golero hoy sacó todo



-No le hacemos un gol ni al arco iris



-Técnico,¿ qué esperás para hacer un cambio?



-Juega lindo pero es un pecho frío



-Fue un planchazo criminal



-¡Bien dada!



-Hoy a ellos les salieron todas



-A la cabeza que no renguea...



-Ellos se disfrazaron hoy



-Si hoy ganamos me voy caminando hasta…(un lugar lejano)



-La defensa es un flan



-Salió a cazar mariposas



-Yo no vengo más…



-Está flechando la cancha



-Mirá qué pocos son ellos…



-El arquero hoy no trajo las manos



-Venimos mal pero hoy me tengo fe



-Yo te lo dije, este campeonato está arreglado



-Ellos no quieren nada



-¡Dedicate a las ocho horas!



-¡Ridículo! (al hincha rival que celebra algo)



-Este juez siempre nos cocina



-Salió con los botines cambiados



-¡Largala…!



-Ya que vas, traeme cigarros (a un jugador rival que se come un amague)



-Hacé tiempo, que después te va a faltar



-Hoy sí que ganamos



-¡Meté la patita por favor!



-Este partido no tiene ni gracia…(si su equipo va ganando y juega bien)



-El defensa tiene menos cintura que una heladera



-¡Pasásela a los de tu cuadro!



-Fulano tiene la cintura enyesada



-¡A llorar al cuartito! (cuando el equipo rival protesta alguna decisión del árbitro)



-El juez cobró peligro



-Juez, ¿no te cansás de equivocarte siempre?



-La culpa es del técnico que lo pone



-¿Amarilla? Si era para roja…