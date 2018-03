El violeta sacó un puntazo frente al campeón

Defensor Sporting sacó un resultado muy importante anoche en su casa frente a Gremio, el actual campeón de la Copa Libertadores, que en definitiva no es el rival a vencer en la actual edición del torneo.



El técnico Eduardo Acevedo, que había viajado a ver a Gremio frente a Independiente en la Recopa, realizó una excelente planificación. Jugó con cuatro en el fondo, ingresando Santiago Carrera por el suspendido Cabrera. Y cuando se sumaba Matías Suárez atrás se transformaba en una línea de cinco. Además Benavídez y Cardacio se sacrificaron colaborando mucho en la marca.



Gremio juega muy bien, y tuvo siempre la pelota, lo que obviamente no fue ninguna sorpresa. En el primer tiempo llegó siempre por lo laterales, aunque en realidad lo hacen por todos lados. Y la pelota pasa siempre por Maicon, el capitán de los gaúchos y el encargado de distribuir el juego. Y suele terminar en Luan, la estrella del equipo que hace todo bien y se mueve por todo el frente de ataque.



Pero anoche los violetas se cerraron muy bien y no permitieron que se creara mucho peligro sobre el arco de Reyes, al menos en los primeros 45 minutos. Es más en el primer tiempo las chances más claras fueron para el equipo local, que tras los primeros minutos se acomodó y logró salir de contragolpe.



A los 10’ el argentino Rivero tuvo la primera posibilidad e hizo ilusionar a los hinchas, pero Luan respondió enseguida con un remate que se fue apenas afuera. Luego, Ayrton Cougo tuvo dos claras oportunidades para abrir el marcador. Una de cabeza tras un centro de Castro y otra a la que le pegó mordida después de una gran jugada de Suárez.



Así se fueron al descanso, con los locales conformes con lo que habían realizado. Pero Gremio, que jamás se inquieta porque sabe que el gol va a llegar en algún momento, apareció mucho más incisivo en el complemento. Ya no llegó tanto por afuera, pero comenzó a crear peligro por el medio.



Defensor Sporting sufrió mucho más que en el primer tiempo, hubo momentos en que solo pudo aguantar el resultado. Y el arquero Reyes comenzó a convertirse en figura. Pero tanto insistió el equipo de Renato Gaucho que llegó el gol de una de sus figuras: Maicon. Y faltaban solo 10 minutos para el final. Pero los violetas no se entregaron, ni los jugadores ni los hinchas que redoblaron el aliento. Y tras una buena jugada colectiva que terminó en corner apareció Gonzalo Maulella por el segundo palo para empatar el partido.



Fue un puntazo, sobre todo por la calidad del campeón, que después de todo no es el rival a vencer en la Copa.