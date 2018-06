Bielsa: los uruguayos “corajudos” y la “bendición” a la gambeta

En momentos donde se acerca el Mundial y son costumbre horas y más horas de transmisiones enfocadas en aspectos banales del fútbol, parece increíble que durante tres días se acumularan más de 20 horas de exposiciones centradas únicamente en el juego, el entrenamiento y la preparación física de los futbolistas.



Es que el nuevo contexto del fútbol-industria hace olvidar lo que realmente es este deporte, y que lo convirtió en el más popular: el juego libre, sin reglas, de cuando somos niños que recordó Marcelo Bielsa (DT argentino, mundialista en 2002 y 2010) es donde se inocula la pasión, y luego algunos pocos privilegiados se convierten en profesionales, mientras otros tantos millones disfrutan de verlos y analizarlos.



Obviamente que también es clave el rol de quienes forman y preparan a nivel físico, técnico y táctico a los futbolistas, y parte de los referentes nacionales e internacionales en esas áreas se dieron cita entre viernes y domingo en Punta del Este en el tercer Congreso Internacional de Fútbol organizado por el Instituto Universitario Asociación Cristiana de Jóvenes, la Organización de Fútbol del Interior y la Secretaría Nacional del Deporte.



El “Loco” era la estrella de la grilla y no decepcionó. En dos disertaciones que sumaron casi tres horas, el hombre del jogging brindó un sinfín de definiciones futbolistas, analizó al detalle los sistemas tácticos, los estilos de juego, la formación de los futbolistas y hasta se dio el lujo de fantasear siendo el DT de Brasil y Uruguay —”con mucho respeto hacia los entrenadores” y dejando claro que “no es ninguna intromisión”— para llevar a la práctica los conceptos explicados.



Luego de ambas charlas, no faltó el tiempo para tras hacer una extensa fila tomarse una fotografía con Bielsa, una muestra que en el fútbol aún se valora la sabiduría y no solo se cuentan títulos. “Tengo mucha admiración por los uruguayos, por como aman el fútbol y por como son, moderados y corajudos”, dijo al inicio.



Después se metió sin introducción en lo que a todos interesaba: su análisis. Primero dejó en claro “una confusión” habitual, que estilo de juego y sistema táctico no son lo mismo. Lo primero es lo que un DT busca proponer para sus equipos, y Bielsa opta por “el protagonismo, una actitud de respeto hacia el reglamento, definir los intérpretes priorizando las características ofensivas sobre las defensivas, cubrir de forma proporcional el campo de juego” y darle “la misma importancia a la posesión que a la recuperación”.



Esa forma en que juegan sus equipos la definió como “muy riesgosa, porque en campo rival atacan en un espacio que se disminuye y defienden en un espacio que se amplía”. Remarcó que respeta los otros estilos y todos “son válidos”, ya que por ejemplo “la especulación es efectiva”.



Explicado eso, subrayó que “el sistema táctico no define el estilo de juego”, ya que la distribución de los jugadores puede variar incluso varias veces dentro de un mismo partido sin alterarse el otro factor. Bielsa aseguró que el fútbol tiene 10 sistemas tácticos —”son estos y no más porque hace años trato de descubrir si hay uno diferente”, expresó— divididos en cinco con línea defensiva de tres y otros cinco con cuatro (cada esquema con cuatro al fondo “se transforma cuando pierdo un defensa y gano un volante”).



Sin embargo, aclaró que no le asigna “importancia a los esquemas posicionales, ya que apuntan al orden u organización y los equipos ganan por calidad de los jugadores, entusiasmo y aporte de la suerte”. Si se enfrentan dos equipos con intérpretes de similar calidad, “recién ahí el orden ocupan un lugar importante”, agregó el DT argentino.



A su entender, el fútbol actual “tiene dos problemas: uno es la recuperación del balón y el otro es enfrentar las estructuras defensivas que se han creado”. Para lograr esto último se debe “eliminar oponentes” y la opción uno para hacerlo “siempre es la gambeta” —Bielsa pidió que la “bendigamos”—, pero la complicación es que “no se puede enseñar” y son pocos los jugadores que tienen esa virtud.



Por eso cobra relevancia “el pase”, ya que el juego de asociación es otra forma de eliminar rivales, y esto sí se puede enseñar a cualquier futbolista con los ejercicios correctos según Bielsa. “La opción que da agilidad al juego es coordinar a máxima velocidad el pase y el desplazamiento, para tener un juego rápido y sorpresivo”, afirmó.



De acuerdo a su análisis, en el fútbol “hay 32 maneras distintas de vincularse a través del pase”, con asociaciones entre dos y tres jugadores. El DT que comandó a Chile en Sudáfrica 2010 explicó tareas de campo específicas para entrenar cada una de esas posibilidades y subrayó que lo más importante “es lograr que el ejercicio se parezca al partido, porque cuando está bien hecho no importa si está o no el rival, ya que los jugadores tenderán a hacerlo igual durante el juego”.



El mensaje final que dio retrata en buena medida su ser: un filósofo crítico y honesto. “Ojalá sientan que recibí más de lo que di”, previa aclaración de que “viniendo de un argentino (lo dicho) puede ser poco creíble”.



las 10 tácticas para uruguay y brasil La mejor pregunta la hizo él mismo Los 10 esquemas que identifica Bielsa son: 4-2-1-3 / 4-3-3 / 4-3-1-2 / 4-2-4 / 4-2-2-2 / 3-3-1-3 / 3-4-3 / 3-4-1-2 / 3-3-4/ 3-3-2-2. Ante una pregunta del panel técnico aclaró que el 4-2-3-1 es otra forma de ver el 4-2-1-3 y lo mismo con el 4-1-4-1 y el 4-3-3.



Para demostrar su afirmación de que una misma oncena puede atravesar por todos los sistemas, tomó una alineación probable de Brasil y luego realizó el mismo ejercicio con la formación de Uruguay en el amistoso ante Uzbekistán. Bielsa tenía preparada la presentación con los 10 posibles equipos que podría formar Tabárez con esos jugadores, y como nadie se lo preguntó, lo mostró al cierre de la disertación.



Los 11 de Brasil (parados con un 4-3-3, el esquema de partida según Bielsa) fueron: Alisson; Danilo, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Casemiro, Paulinho, Neymar; Willian, Gabriel Jesus y Coutinho. El equipo muta hacia tácticas con línea de tres con Casemiro sumándose a la línea defensiva y los laterales a la zona de volantes; y cuando el esquema consta de dos delanteros por el centro se suma Neymar a Gabriel Jesus. También Bielsa aclaró que Coutinho y Neymar pueden cambiar posiciones entre sí (extremos o volante ofensivo).



En el caso de Uruguay el 11 se formó con: Muslera; Pereira, Giménez, Godín, Cáceres; Nández, Vecino, Bentancur; De Arrascaeta; Cavani y Suárez. El esquema es 4-3-1-2, el mejor para estos jugadores, sostuvo el DT argentino, porque se necesita tener dos delanteros centrales para explotar las características de las estrellas uruguayas. También reconoció que esta oncena al no tener un lateral de pierna zurda que pueda sumarse como volante por ese sector, hace caer de cierta forma su teoría, aunque arriesgó cómo quedarían las 10 tácticas con estos mismos jugadores. En las formaciones con línea de tres defensiva se sumaba Pereira a la zona de volantes y Nández o Vecino se corrían al carril izquierdo, mientras que De Arrascaeta se movía como extremo cuando se jugaba con tres atacantes.



Bielsa aclaró que las 10 tácticas no incluyen los minutos finales de un partido, donde el equipo perdedor va con todo al ataque y el contrario defiende el resultado.

En el Congreso de Fútbol también disertaron los preparadores físicos Esteban Gesto (uruguayo, mundialista en 1990 como parte del cuerpo técnico de Óscar Washington Tabárez y en 2002 con Víctor Púa) y Fernando Signorini (argentino, profe personal de Diego Armando Maradona por 11 años e integrante de su cuerpo técnico en el Mundial 2010), la entrenadora e instructora FIFA Andrea Rodebaugh (mexicana, mundialista en 1999 como futbolista), el técnico Albert Peris (español, director de Metodología de Formación del Barcelona), y los dirigentes Harold Mayne-Nicholls (chileno, presidió la Asociación Nacional de Fútbol Profesional entre 2007 y 2011) y Juan De Dios Gracia (español, experto en gobernanza de instituciones deportivas). Además, hubo mesas de charlas con jugadores uruguayos mundialistas.