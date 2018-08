Bielsa le pidió disculpas a Crespo, 15 años después

El "Loco" Marcelo Bielsa siempre actúa de manera sorprendente. Apasionado e incisivo, es capaz de excederse de cualquier límite imaginable en la preparación de un equipo o en las afirmaciones en una conferencia de prensa. Ahora, que entrena y con destaque al Leeds United, volvió a mandarse una de sus locuras al recordar una vieja historia con Hernán Crespo, a quien terminó pidiéndole disculpas después de 16 años.



En una charla con los medios, antes del encuentro de este sábado con Norwich City, Bielsa narró lo que había vivido y la forma en la que defraudó a Crespo.



- "Yo les voy a contar un grave error que cometí, debe ser uno de los errores que no me perdono. Me tocó dirigir a un gran centroatacante, que fue Crespo. Era un jugador muy generoso. Me tocó dirigirlo en dos momentos: cuando él estaba madurando y cuando ya había madurado".

El Loco Bielsa sorprendió a todos en la conferencia del Leeds y le pidió disculpas públicas a Hernán Crespo. ¡Imperdible! pic.twitter.com/SGFtL9TzSf — SportsCenter (@SC_ESPN) 23 de agosto de 2018

- "Cuando él estaba madurando, una vez le dije que lo consideraba un jugador maduro. Le estaba mintiendo. Trataba de fortalecer su autoestima asignándole una característica y una cualidad que yo no pensaba que él tuviera".



- "Quiero pedirle públicamente disculpas porque yo sé que lo defraudé con ese comportamiento. Aprendí para siempre algo que yo ya sabía: que si usted a su hijo lo engaña hoy para que su hijo consiga algo, producto de esa fortaleza momentánea y artificial, va a haber resuelto el problema de esa hora y de ese día".



respuesta La carta abierta de Hernán Crespo

De manera inmediata, y a través de las redes sociales, el exfutbolista Hernán Crespo habló del dolor que había sentido por sentirse engañado por el líder que él admiraba. Igualmente, aceptó las disculpas de Bielsa.