Por el bi o por el batacazo

Seguramente no será un partido más para ninguno de los dos, ya que más allá de que puede ser histórico para Torque, es un duelo importante para Nacional que no solo puede sumar una nueva copa para sus vitrinas, si no que también tiene la posibilidad de ser el primer bicampeón de este certamen.

El elenco de Alexander Medina llega a la definición luego de sumar 17 puntos de los 21 posibles en la Serie A. Los tricolores acumularon cinco triunfos y dos empates terminando así la primera parte del certamen invicto.

De todas maneras, es casi inevitable que todas las miradas se las lleve el rival que tendrá Nacional el próximo domingo en el Estadio Centenario, desde las 15 horas: Torque.

El conjunto de Pablo Marini, que todavía está en zona descenso, tiene la posibilidad de quedarse con su primer torneo corto en la Primera División en lo que está siendo su estreno en la máxima categoría del fútbol uruguayo.

La participación del equipo celeste en el Intermedio fue irregular y pese a que terminó de manera perfecta, con tres triunfos en tres partidos, hasta la cuarta fecha había sumado solamente un punto.

El acceso a la final, y el hecho de sacar a Peñarol (quien era el gran candidato a ganar la serie) de la definición, ya se puede considerar una hazaña, aunque el domingo tendrá la posibilidad de dar un gran batacazo ya que estará frente a frente con el objetivo de ganar su primera copa en la máxima categoría y además el acceso directo a la próxima Copa Sudamericana.

Como si eso fuera poco, también luchará por otra copa ya que si se consagra en el Torneo Intermedio podrá pelear por la Supercopa Uruguaya y la disputa de ambos torneos no se la pierde ni aunque descienda a Segunda División para la próxima temporada.

En medio de la fiebre mundialista, Nacional va por el bicampeonato y Torque por el batacazo.