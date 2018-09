El "Patrón" Bermúdez cargó contra Guillermo Barros Schelotto

Minutos después de la derrota de Boca ante River en el superclásico, y de escuchar la conferencia de Guillermo Barros Schelotto, el "Patrón" Jorge Bermúdez explotó y cargó contra el DT, excompañero suyo entre 1997 y 2001.

"'No fueron superiores'. 'Siempre se aprende en el triunfo y en la derrota'. 'La diferencia fue que la volea de Martínez fue adentro y la de Benedetto afuera'. ESTAS SON LAS EXCUSAS? DÓNDE ESTA EL CARÁCTER? HACE CUÁNTO NO SE GANAN ESTOS PARTIDOS? POR QUÉ NO JUGARON LOS TITULARES?", escribió en su cuenta de Twitter.

¿Qué era lo que había declarado Barros Schelotto?