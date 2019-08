Bergessio - Vecino: una dupla que toma fuerza en Nacional

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los hinchas de Nacional querían ver a toda costa al famoso Thiago Vecino. Querían observar en vivo qué tal jugaba ese futbolista del que tanto se hablaba. Principalmente por su capacidad goleadora en formativas, pero también por la renovación de un contrato que todavía no se llevó adelante.



Después del 1-1 con River Plate, de la buena actuación del juvenil y del gol anotado, Vecino empezó de la mejor manera su relación con los fanáticos que no lo conocían



Pero para el domingo probablemente regresará Gonzalo Bergessio. Y no es descabellado pensar en que ambos puedan jugar juntos, aunque ese hecho lleve a cambiar el sistema táctico y pasar a un 4-4-2.

Gonzalo Bergessio y Rodrigo Pastorini en Los Céspedes. FOTO: El País.

El primer paso ya se dio. En el trabajo táctico de ayer, Bergessio y Vecino estuvieron juntos en el ataque de Nacional, que pasó a jugar sin enganche (Barrientos fue el sacrificado). Habrá que ver si Álvaro Gutiérrez lo confirma.



El entrenador de Nacional explicó: “sabemos que cuando metemos uno más arriba perdemos en la creación, porque a ese enganche tan famoso, que es el que hace jugar al equipo, no lo tenés, entonces el juego se hace más directo”.



Y agregó que la modificación es un “arma importante, son cosas que se nos pasan por la cabeza. Si estamos teniendo problemas de concreción de situaciones, si tenés más gente adentro del área, como dos goleadores, ayuda. Puede ser Pastorini, Bergessio o Vecino, los tres tienen capacidad goleadora. Es una de las posibilidades, puede ser de arranque o puede ser después”.

Thiago Vecino regresó a Primera División para este semestre. FOTO: El País.

En la conferencia de prensa de ayer, Gutiérrez deslizó que esa opción del doble punta podría ser durante el transcurso del partido, aunque es probable que sea desde el inicio en Las Piedras.



No es de las posibilidades que más le gustan a Gutiérrez. En el primer semestre apenas jugaron juntos con él 73 minutos Bergessio y Octavio Rivero (158’ en total), y siempre cuando el resultado era desfavorable, al igual que lo que sucedió con Bergessio y Pastorini juntos (11’ contra Progreso) o con Pastorini y Vecino, que estuvieron 7’ juntos con River.



El equipo que el “Guti” paró ayer fue con Rochet (Mejía sentido); Méndez, Laborda (Corujo con fiebre), Carvalho, Viña; Zunino, Carballo, Cardacio, Castro; Vecino, Bergessio.