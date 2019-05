Bergessio: "Somos el único equipo uruguayo en octavos de la Copa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Espera ser protagonista de un gran duelo futbolístico con la zaga aurinegra, especialmente con su compatriota Cristian Lema, no cree que el cotejo clásico salve o defina el semestre y aguarda con ilusión poder vivir la emoción de convertir un gol. Aunque no se desespera por ello. Gonzalo Bergessio, el delantero argentino de Nacional, avisó que todo el equipo está "muy bien para el domingo" y que remarcó que son "el único equipo uruguayo" en octavos de final de la Libertadores.

"Se viene un partido motivante. Muy lindo para jugar y para demostrar que estamos a la altura. Estamos muy bien. Preparándonos de la mejor manera. Trabajando bien y aunque en el último partido de la Copa no se pudo ganar hicimos un buen trabajo y creo que estamos bien para el domingo". Así explicó "Lavandina" el momento actual de Nacional en la conferencia de prensa en Los Céspedes.

Aunque lleva tres semanas sin actuación con el equipo, Bergessio explicó que le vino bien para recuperar energías. "He tenido rodaje todo el semestre, estoy en ritmo, estoy bien, es cierto que fueron dos o tres semanas que no me tocó competir, pero me vino bien para recuperar energías. Además, la decisión del entrenador fue buena, porque le dio minutos a varios jugadores. Somos parte de un plantel grande y para eso estamos".

Sobre el desafío deportivo que tiene por delante, y el reto que significa enfrentar a su compatriota Cristian Lema, Bergessio consignó: "Nos conocemos, además, a mí me gusta ver los partidos y observo a todos los defensores con los que luego me tengo que enfrentar. Será un buen duelo deportivo y espero poder sacar la diferencia para ganar el partido".

Para el delantero de Nacional ir al Campeón del Siglo es similar a lo que le ha tocado vivir con otros partidos de visitante. "No hemos hablado de ello. Hemos ido a todas las canchas y siempre nos motivamos. Está lindo para ir a la cancha de ellos, pero lo tomamos como un partido más fuera de casa".

En su análisis Bergessio también le resta trascendencia de definitorio y valor superlativo a un triunfo clásico en campo aurinegro. "No salva el semestre. Para empezar, no hemos perdido el semestre, porque hemos clasificado a octavos de final de Copa y somos el único equipo uruguayo en esa instancia. Ni ganando ni perdiendo el clásico se salva o se gana el semestre. Es un partido importantísimo, sí, pero no define nada. Estamos preparados para esto, no es definitorio y no es salvar el semestre tampoco".

El goleador de los tricolores tiene una cuenta pendiente, pero no desespera por ello. "No tuve la posibilidad de convertir en los otros clásicos, pero no me desespero. Eso sí, sería lindo (anotar)".

Finalmente, Bergessio se refirió al banderazo que convocó Nacional para vivir otro día previo con los hinchas en el Parque Central. "Es muy importante. Sentimos el apoyo y en la Supercopa fue influyente, creo que aquel clásico entramos más motivados de lo normal. Lo que hay que decir es muchas gracias a la gente y seguro que el sábado estarán también haciéndonos el aguante".