“Bergessio siempre está en el lugar indicado. Está saliendo todo redondo”

El técnico Alexander Medina lo tiene motivado y ha sido una de las figuras de los tricolores en el equipo que el DT está utilizando en el Torneo Apertura, que ya ganó dos partidos.



El delantero, que señala que el “Cacique” le pide ahora un mayor compromiso con la parte defensiva del equipo, se refirió a la buena sociedad que está gestando con el argentino Gonzalo Bergessio y del presente de Nacional.



También habló de los motivos que le llevaron a rechazar una importante oferta económica de Cagliari en agosto del 2017.

-En todo el último semestre del 2017 jugaste 190 minutos en Nacional y en este 2018 ya llevás 180 jugados. ¿Qué te genera ese dato?



-La diferencia es abismal. Es un dato fuerte, porque cuando llegué a Nacional el año pasado mi idea era tener minutos. Sabía que estaba alrededor de los 200 minutos jugados y ahora en dos partidos igualé casi esa marca. El año pasado jugué más espaciado y es difícil destacarse; entraba 15, 20 minutos y cuesta entrar en juego en tan poco tiempo y las veces que me tocó entrar el partido estaba complicado, como contra Defensor o el clásico. Ahora ya completé dos veces 90 minutos.



-¿Qué cambió de un semestre a otro? ¿Cuánto incide la confianza del entrenador?



-Incide mucho y creo que la doble competencia también es importante; estamos jugando prácticamente cada tres días y con el plantel que hay hace que el técnico pueda rotar, más cuando los dos equipos que puso le han rendido. En el semestre pasado yo llegué un poco tarde, porque el tema con Defensor se negoció hasta el final. Llegué tres días antes de empezar el campeonato. Ya había un equipo armado, sin doble competencia, y eso incidió. Nunca pude terminar de ingresar al equipo.



-¿El tema de la rotación lo habló Medina con ustedes?



-Se fue dando con el tiempo, él nunca lo dijo antes que arrancara el campeonato. En el partido contra Torque nos enteramos el día antes los que íbamos a jugar, porque habíamos jugado entre semana, y él sí había dicho que teníamos que estar preparados porque la doble competencia exige eso, pero nunca pensamos que iba a cambiar a todos. El equipo después respondió y por suerte salió bien, tanto en la Copa Libertadores como en lo local. Pienso que hay plantel para hacerlo y la confianza del técnico para hacerlo es clave. Todos nos sentimos respaldados.



-Se te nota cómodo...



-La verdad que si. En Defensor estaba jugando en otra posición; en la pretemporada el Cacique me habló de dónde me quería usar. Por suerte le pude agarrar la mano al puesto, que es algo más defensivo de lo que hacía en Defensor, ya que tengo que ayudar más en la marca. Es la posición en la que decidió ponerme y yo me siento cómodo porque también me da la libertad para ir para adelante. Es el mismo puesto en el que jugaba con Nacional antes pero con más recorrido, como un cuarto volante, donde hay que hacer el recorrido porque hoy el fútbol te exige eso y jugar por afuera no sólo es ir para adelante, sino también hacer el recorrido. Le estoy agarrando la mano al puesto, al principio me costó porque no tenía incorporado cumplir con esa función, pero lo he sumado.

-También te da la posibilidad de tener más metros para poder gravitar con tu velocidad.



-Eso mismo me decía el Cacique. Si yo me repliego cerca del lateral o del volante después, cuando recuperamos, salimos rápido y tengo más campo para salir en velocidad y generar peligro.



-¿Te favorece el estilo de juego del ‘Cacique’ Medina?



-La confianza del técnico y el estilo de juego que tiene te ayuda. Es que tenés más participación, porque al estar defendiendo y atacando, siempre estás cerca de la pelota y tenés más contacto con ella. Además, me siento muy bien físicamente, la pretemporada fue clave, por eso también la confianza en uno es importante.



-Para tu juego, ¿Cuánto te ayuda tener a un centrodelantero del estilo de Gonzalo Bergessio?



-Ayuda mucho. Gonzalo está haciendo un campeonato bárbaro, no sólo por los goles, sino también por cómo te aguanta la pelota; a veces eso te da un tiempo más de cuando estamos muy atrás esperarnos para dar el pase justo, él aguanta muy bien de espaldas, entonces eso es clave. Después, en el área, está intratable. Uno siempre que desborda quiere que el nueve esté ahí, bien ubicado, y en este caso desbordás y él siempre está en el lugar indicado y encima termina las jugadas en gol. Está saliendo todo redondo.



-¿Qué te dijo Bergessio después del partido por las asistencias que le diste?



-Mismo en la cancha me dijo ‘bien de bien Gonza, la verdad que me estás dando todos los goles, je’. Es que de los cuatro goles que hizo, creo que en tres le di el pase, porque con Torque también le puse una asistencia. Bobeamos un poco, pero si él no hace el gol tampoco cuenta como asistencia para mí, es parte de los dos.

-Contra Rampla estuviste cerca del gol, y Odriozola hizo una buena atajada. ¿Pensaste que entraba?



-Si. Fue una jugada rápida, que tiro una pared con Aguiar, me queda media incómoda porque la pelota me queda media cerrada, le pego de tres dedos, pero Odriozola metió una mano bárbara. Es buen arquero.



-También llegaste a defender y cortaste dos contras.



-Cerré una en la que me mandé un pique bárbaro, esta vez para atrás. Quedamos mal parados, vi que se nos venían con todo, y es parte de lo que hablábamos hoy de lo que me pide el Cacique, que si quedamos mal parados, uno por la velocidad puede ayudar rápido en la marca, y pude cerrar justo. Después tuve otra.



-¿Cómo ves la serie contra Banfield?



-Lo veo más difícil que la serie contra Chapecoense. A Banfield lo veo un equipo más pesado, no sólo por nombres, también por juego. Por algo están en esta instancia de la Libertadores, hicieron una gran campaña en Argentina. Pero con la confianza que nosotros venimos bien también.



-¿Por qué rechazaste una oferta importante de Italia?



-Yo llegué a Nacional a principio de agosto y la oferta llegó a fines de agosto. En los primeros dos partidos no estuve ni en el banco de Nacional. Estaba sorprendido, pero Martín (Lasarte) me explicó que recién había llegado y que me estaba adaptando al plantel, y justo llega esa oferta del Cagliari. Quedé en el medio porque sentía que recién había llegado pero que era una oferta muy buena económicamente y después, con el paso de los días, la termine rechazando porque me quería quedar.

EL DATO Bueno, Medina y un gol clásico En el clásico del Apertura 2011 contra Peñarol (2-1 Nacional), Gonzalo Bueno debutó en este tipo de partidos y lo hizo con gol. Compartió cancha con Alexander Medina, que en esa jugada arrastró las marcas tras un centro de Christian Núñez. “El Cacique anticipó al primer palo y me quedó la pelota a mí. Le pegué de derecha, rápido y fue gol. Jugamos juntos bastante tiempo. Yo con él tenía muy buena relación cuando éramos compañeros. Ahora, él obviamente no le va a regalar la titularidad a ninguno. Él quiere que todos los jugadores se entreguen al 100% para jugar. Me dio el respaldo y me dijo que si yo le respondía en la cancha y entrenaba al 100%, él me iba a dar la chance. Hasta ahora ha cumplido. Él sabía que el trabajo defensivo es lo que más me cuesta a mí, por eso insistió en eso. Hace mucho hincapié en la intensidad en los trabajos durante los entrenamientos”, agregó Gonzalo Bueno.



-¿Cómo viviste después el hecho de no jugar? ¿Te arrepentiste de esa decisión?



-Juega mucho la cabeza en esos momentos. Pero lo tomé tranquilo porque sabía que en Nacional había firmado por un año y que esto era largo. En Defensor también me pasó que a veces en el Especial andaba más o menos y después mejoré en el Apertura. Intenté no hacerme la cabeza. Lo que pasó, ya había pasado y por algo lo había rechazado.



-¿Qué planeás para el futuro? Tu vinculo con Nacional finaliza a mitad de año.



-El fútbol es muy cambiante, cada partido que pasa en Nacional te va marcando. Pasaré raya cuando termine el campeonato. Hay que ver el tema del DT, de los dirigentes y de qué pretende Patriotas, club con el que tengo contrato todavía.