Bergessio, siempre Bergessio

Que renovaba, que no. Que se iba a Deportivo Cali, que no. Que volvía a Nacional, que no. Que pedía más plata, que no. Se generaron muchas historias de verano en torno a Gonzalo Bergessio en enero pasado.



Finalmente, el goleador del Campeonato Uruguayo 2018 (que había llegado como una de las últimas opciones de centrodelantero en el verano anterior) arregló su renovación con Nacional y fue el único futbolista de los 14 contratos que vencían el 31 de diciembre que se terminó quedando, en el marco de una política de austeridad que implementó la directiva de José Decurnex.



Ese hecho, el empezar tarde los trabajos, le jugó una mala pasada, porque el cordobés se perdió parte de la pretemporada y sus compañeros ya le habían sacado ventaja.



Así fue que Octavio Rivero empezó como centrodelantero titular. Hizo dos goles en los primeros tres partidos del Torneo Apertura hasta que el exjugador de Atlas se terminó lesionando.



En Venezuela fue el turno de Bergessio. Fue la primera vez en el año en la que jugó como titular y metió el gol con el que Nacional obtuvo el primer triunfo del año en 90 minutos bajo las órdenes de Eduardo Domínguez.

Bergessio puso el 1-0 en Barinas en el triunfo contra Zamora. Foto: AFP



Nacional volvió a jugar por el Apertura y, aunque no ganó, Bergessio hizo el gol (de penal) del empate contra Boston River tras estar 0-2.



Anoche, contra Atlético Mineiro, la pelota casi que no le llegó a Bergessio, pero en la única chance clara que tuvo la mandó al fondo de la red y sentenció un nuevo triunfo de Nacional por la Copa Libertadores, para ganar los dos primeros partidos de una fase de grupos después de 10 años (en 2009 2-1 a San Martín de Perú y 3-0 a Nacional de Paraguay) y marcar un claro contrapunto con lo que le sucede a los tricolores en el Apertura, donde no ha podido triunfar en cuatro fechas.

Bergessio inicia la carrera del festejo. FOTO: Gerardo Pérez.



Bergessio es un jugador que impone presencia. Pelea todas las pelotas en ofensiva y nunca se da por vencido. Es un líder dentro de la cancha por su actitud, que contagia.



Había corrido mucho, pero tocó poco el balón. En el primer tiempo lo buscó Santi Rodríguez, pero la pelota le quedó atrás. En el complemento lo buscó el “Chory” Castro con un centro atrás y volvió a pasarse en la carrera.



Pero en el minuto 71 aprovechó un estupendo centro de Matías Viña para hacer un doble ritmo de basquetbolista, pasar por arriba a su defensor y sellar el gol del triunfo.



Un apunte: Bergessio es un indiscutido en este Nacional.