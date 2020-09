Bergessio: "Yo también recibo bastante, pero por estar en Nacional te miran un poco más"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Siempre uno espera lo mejor para uno mismo. Llegué con mucha ilusión porque conocía lo que era este club. Por suerte se dieron las cosas, de poder hacer bastantes goles y ganar campeonatos. Esperemos poder seguir dándole alegrías a la gente”. Las palabras corresponden a Gonzalo Bergessio, que nuevamente volvió a hacer de las suyas en el triunfo 2-0 contra Danubio de este domingo por la noche.

Sobre el triunfo contra los franjeados que le permitió a Nacional alcanzar el primer lugar del Apertura, el capitán tricolor señaló que "estoy contento porque era un partido complicado. Danubio se está jugando el descenso, un partido duro, con un equipo importante de acá. Lo pudimos sacar bien. Tuvimos la suerte del primer gol, que fue en contra y después pudimos liquidarlo en el segundo tiempo. También contento porque puedo ayudar al equipo en esa parte (la de hacer goles) que es importante. Esperemos coronar con el Apertura”.

“Me siento muy bien. Tuve ese parate por la expulsión y me vino bien para descansar. Otros compañeros están jugando más seguido que yo. Estoy bien preparado físicamente. Todo es fruto de todo el trabajo que hicimos durante la pandemia, no paramos”, añadió el nacido en Córdoba sobre su estado físico y del plantel.

Con honestidad, Bergessio se refirió a los árbitros en la conferencia de prensa de este lunes en Los Céspedes: "Creo que también yo recibo bastante, pero por estar en Nacional te miran un poco más. De los árbitros no tengo nada para decir. Hacen un trabajo bien hecho, se pueden equivocar igual que nosotros. Tenemos buena relación en los partidos. No creo que me estén buscando”.

Este jueves Nacional volverá a jugar por la Copa Libertadores, cuando visite a Racing a la hora 17.00. Sobre la burbuja sanitaria donde estarán los tricolores y los 16 días de concentración, Bergessio dijo que "me parece que está bien porque viajamos a Argentina, donde está complicado el tema del Covid. Haremos el esfuerzo, es tipo una pretemporada pero con partidos. Nada más lindo que jugar al fútbol. Obviamente se van a extrañar los afectos pero estamos preparados para esto, sabemos que es nuestro trabajo también”.

Por último, Bergessio dijo, sobre si es una ventaja llegar con rodaje a diferencia del equipo de Avellaneda, que "ventaja no sé, son partidos. Ellos van a venir frescos, nosotros tenemos muchos partidos arriba. Después la preparación de Racing no sé cómo la habrán hecho, pero tuvieron 6 o 7 semanas de pretemporada, así que seguramente están bien preparados. Nosotros estamos muy bien, esperando el partido”.