Bergessio si lo precisan juega, pero dijo que precisa dos semanas de trabajo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Regreso oficializado. En realidad lo que hicieron fue ponerle el sello a lo que ya se había comunicado, porque la bienvenida se había entregado por las propias redes sociales de Nacional. Ahora, lo que hicieron, es presentarlo para los medios. Y el goleador, Gonzalo Bergessio, que se mostró agradecido del esfuerzo del club no pudo despejar la única interrogante existente: si va a jugar o no el clásico del domingo.

Es que "Lavandina", que dejó en claro que está enchufadísimo para tratar "de hacer más goles que el año pasado y poder salir campeones", no dio ninguna pista concreta. "El clásico motiva mucho", señaló, pero de manera inmediata indicó: "espero ponerme a punto para el campeonato".

Como la ronda de preguntas, después de la presentación, también incluyó la interrogante sobre su estado físico y su presencia en cancha el domingo, Bergessio sembró más dudas: "Espero estar preparado si me necesitan", dijo en primer lugar y luego remató con esto: "No estoy como me gustaría, pero en un par de semanas me pongo a la par de mis compañeros".

Antes de eso, el presidente tricolor, José Decurnex, señaló que el de este jueves era un día especial "en la vida de Gonzalo (Bergessio) y en la de Nacional. Quiero agradecerle el esfuerzo y las ganas que puso para seguir en el club. Esperemos que sea con muchísimo éxito".

Decurnex luego le dio la palabra a Pablo Durán, a quien felicitó por su gestión con el futbolista. Cuando tomó la palabra, el directivo elogió la actitud de Bergessio, que en ningún momento abandonó el diálogo con la institución ni siquiera en los instantes en los que la operación parecía totalmente caída.

Bergessio, en tanto, destacó que el agradecido era él, "porque el esfuerzo del club" le permitía "estar de nuevo en un club gigante". "Ojalá que pueda hacer más goles y coronar con el campeonato".

Además, el goleador reconoció que se había perdido 20 días de pretemporada con el equipo, pero valoró lo que hizo en Argentina. "He trabajado con mi profe y espero ponerme a la par del grupo. Voy a intentar estar preparado por si me necesitan (el domingo)".

También señaló que ya habló con Eduardo Domínguez de los "movimientos que pretende hagan los delanteros, de la forma de presionar".