Bergessio: "En Nacional me encontré con un club magnifico, el más grande de Uruguay"

Más allá de la impresionante cantidad de goles que ha hecho en Nacional —45 en poco más de dos años—, Gonzalo Bergessio está muy cómodo con su estadía en Uruguay y con la vida en Montevideo. También se siente pleno en su estado físico a los 35 años.

"En estos últimos dos años jugué una gran cantidad de partidos y el cuerpo me aguantó muy bien, más allá de algún que otro problemita normal. Eso es muy bueno para un jugador grande. Me cuido mucho para estar a la altura porque hay muchos chicos jóvenes que tienen muchas ganas y hacen una diferencia física. Cuando vas ganando edad, tenés más experiencia y jugás de manera más inteligente. Esperás el momento para meter el pique, sabés cuándo tenés que salir y cuando no... Estoy disfrutando más del fútbol, aunque es difícil porque hay muchas presiones como en la Argentina. Estoy feliz de volver a jugar", contó el centrodelantero cordobés en entrevista con el diario Olé de Argentina.

"En Vélez estuve lesionado y jugué poco, y en San Lorenzo pasé un año sin jugar por decisión técnica. En Nacional demostré que estoy bien, vigente. Que puedo seguir jugando en buen nivel, también en Copa Libertadores, como ha pasado. Estoy contento. Para los jugadores mayores de 30 años es fundamental estar bien entrenado. Si no, se te complica un poco más", agregó.

El capitán de los tricolores señaló que en Nacional se encontró "con un club magnífico, que para mí es el más grande de Uruguay. Con muchísima gente y presión para conseguir títulos. Montevideo es una ciudad de gente común, laburadora. Desde que llegué me trataron muy bien. Me hacen sentir muy cómodo".

Recién en Nacional, el atacante pudo ser campeón por primera vez en su carrera. Al respecto, el cordobés dijo que "me ha tocado estar en equipos grandes y chicos en Argentina. Y afuera en otros medianos, donde no peleábamos por torneos. Estos dos últimos años fueron muy buenos, ganamos varios campeonatos y al clásico rival, algo que acá es importantísimo. Ojalá que vengan más logros".

Bergessio fue compañero de Claudio Yacob en Racing de Avellaneda y ahora se reencontraron en los tricolores. "Siempre nos acordamos de algún que otro partido. Él recién estaba empezando y yo ese año llegaba de Instituto. Lindas etapas. La Flaca salió de la cantera. Y tenerlo a Mostaza era un estímulo más para nosotros. Llegábamos temprano al vestuario para escuchar las anécdotas del Polaco Daulte (ayudante de Merlo). Nos divertíamos tomando unos mates con Juan, el utilero. Lo pasábamos bien", recordó.

Sobre cómo viene llevando la cuarentena, Bergessio contó: "Con la ansiedad de volver al fútbol, a practicar, a hacer lo que nos gusta. Pero aprovecho a hacer otras cosas, con cursos de entrenamientos a través de teleconferencias o charlas con personas muy interesantes que uno puede escuchar. También me entreno fuerte en mi casa, sobre todo en la fuerza. Y estoy aprovechando a mis niños. Mi nena está aprendiendo a leer y escribir y eso es genial. Estamos esperando que pase un esta tormenta que nos tiene a todos en vilo".

También contó que terminó el curso de técnico. "Hice el primer año en la Argentina y el segundo, el año pasado, en Uruguay. Así que ya tengo el carnet: soy técnico... Bah, todavía soy jugador. Hay que prepararse bien. Veo lejano dirigir. Me gusta la garra que tienen los equipos de Simeone. Me gusta cómo sus equipos se sienten identificados con lo que él fue y lo que él transmite. Después, las formas dependerán de los jugadores que tengas y los momentos. Tiene que haber un equilibrio, ni un extremo ni el otro".

Por último, Bergessio comentó que "no me pongo un límite de edad (para terminar su carrera como jugador)... Hasta que me sienta bien. Cuando vea que no pueda por lo físico o porque ya me cansé, ahí dejaré y seguiré con otra carrera. No me pongo un número como objetivo".