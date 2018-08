Bergessio: "Mi paso por San Lorenzo no va a influir en la cancha, le quiero ganar a todos"

Gonzalo Bergessio volverá al Nuevo Gasómetro pero esta vez como rival de San Lorenzo, club en el que supo ser figura y goleador en temporadas anteriores.

En 2008, Gonzalo Bergessio Rubén llegó a San Lorenzo a pedido expreso de Ramón Díaz. El club azulgrana hizo el esfuerzo y repatrió al cordobés que por ese entonces militaba en el fútbol portugués.

Apenas tres presencias en el Benfica marcaban el presente de un delantero que necesitaba un cambio. Y el “Ciclón” se lo dio. Llegó a Boedo y en tres temporadas anotó 23 goles en el torneo argentino y uno por Copa Libertadores.

Fue figura y emigró al Saint-Etienne de Francia, luego pasó por el Catania de Italia, después por Sampdoria y Atlas, en México, para regresar a San Lorenzo en la temporada 2016-2017.

Sin mucha participación en el azulgrana, pasó a Vélez Sarsfield, donde anotó dos goles en cuatro partidos, pero no terminaba de llenar ese vacío que había dejado aquel gran pasaje por San Lorenzo.

Llegó el turno de emigrar nuevamente y Montevideo fue el destino. Nacional se hizo de los servicios del cordobés en enero, se puso a punto, debutó y empezó a regalarle goles al hincha de Nacional.

“En mí último pasaje por San Lorenzo no tuve la chance de jugar mucho. Apenas jugué cuatro partidos como titular, después en Vélez tuve algunas lesiones que me complicaron, pero llegué a Nacional, terminé de hacer una muy buena pretemporada y acá me dieron los partidos que necesitaba. Pude agarrar ritmo y ahí está la diferencia”, contó Bergessio.

Hoy, Bergessio lleva 16 tantos por el Campeonato Uruguayo y uno por Copa Libertadores para ser el máximo artillero del equipo de Alexander Medina en esta temporada.

Y acerca de su momento con la camiseta tricolor y su pasado azulgrana, el futbolista expresó: “yo hoy me debo al cien por ciento a Nacional y mi paso por San Lorenzo no va a influir en la cancha. Juego en Nacional y quiero ganarle a todos los rivales. Si bien es verdad que en San Lorenzo tuve mis mejores momentos y minutos en el fútbol argentino, ahora la historia es otra para mí. Va a ser sin dudas un partido muy especial, porque tengo muchos amigos en el club”.

Esta noche, el cordobés vivirá sin dudas una noche muy especial, ya que en Boedo vivió uno de los puntos más altos de su carrera y además, hasta hace menos de un año estaba en San Lorenzo, club al que hoy enfrentará y por eso será partido distinto para el delantero de 34 años.

otro más Con pasado azulgrana y vuelve a Boedo

Luis Aguiar es otro futbolista del actual plantel de Nacional que tuvo un pasado con la camiseta de San Lorenzo, ya que el canario se puso la azulgrana en la temporada 2012-2013 cuando al “Ciclón” lo dirigía Juan Antonio Pizzi, aunque luego el entrenador pasó a ser Ricardo Caruso Lombardi.

El canario jugó con el equipo de Boedo un total de 14 partidos por el torneo argentino siendo titular en 12 ocasiones y convirtiendo tres goles.

Cabe recordar que en el actual plantel de Nacional también está el argentino Marcos Angeleri, quien llegó a los tricolores proveniente de San Lorenzo, pero que no puede jugar la Copa Sudamericana con el equipo uruguayo por lo que no integra la delegación en Buenos Aires.