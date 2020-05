Bergessio: Llegar a Nacional "fue un acierto muy grande en mi carrera"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Gonzalo Bergessio es uno de los futbolistas de Nacional que habla poco, pero que cada vez que lo hace deja conceptos interesantes, ya que no suele hablar con el "casete". Es el capitán de los tricolores, y uno de los principales del plantel desde hace tiempo.

En entrevista con radio La Red de Argentina, el centrodelantero de Nacional dijo que "el fútbol uruguayo no es nada fácil. Han venido muchos argentinos, muchos extranjeros, que por ahí les cuesta porque en definitiva acá hay muchas falencias. Tenés que estar bien de la cabeza porque vas a canchas por ahí son como la del ascenso argentino, que el pasto está malo, que no tenés un vestuario acorde, diferentes cosas que tenes que ir salteando y la verdad es que no es fácil".

Bergessio señaló que llegar a Nacional "fue un acierto muy grande en mi carrera; tenía la chance de irme a la Universidad Católica de Chile y decidí ir a Uruguay. Por suerte no fallé".

El delantero nacido en Córdoba hace 35 años lleva dos goles marcados en lo poco que se jugó en la temporada, producto de los goles a Cerro Largo y Wanderers por el Torneo Apertura. Además, tiene números muy buenos que lo llevan a ser uno de los máximos goleadores de Nacional en el Siglo XXI.

Sobre Nacional, Bergessio indicó que "es un equipo con mucha mística copera, grande, acá en Uruguay gigante y de América también. La verdad es que llegar acá implicó reinventarme porque venía de un año y medio duro. Llegaba de dos años y medio tambaleando, eso te hace dudar".

El capitán tricolor agregó que "el pasaje anterior por Vélez fue de seis meses pero me tocó lesionarme, como me había pasado poco en mi carrera. Llegué a Nacional bien preparado y me tocó andar bien, también a nivel internacional que es importante".

"Creo que puedo seguir jugando bastantes años más por cómo me siento, la forma que me he cuidado en mi carrera y por como estoy preparado", concluyó.