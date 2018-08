Bergessio: “No fuimos inteligentes luego de convertir”

-¿Qué tan especial fue regresar al Nuevo Gasómetro?



-Me había pasado pocas veces enfrentar a exequipos y esta fue bastante especial, porque me tocó vivir grandes momentos en San Lorenzo. El cariño de la gente es muy lindo, hice muchos goles en el club y también muchos amigos. Hay grandes recuerdos que son imborrables.

-¿Cómo fue enfrentarte a excompañeros de San Lorenzo que hoy son amigos tuyos?



-Una de las cosas más lindas que tiene el fútbol es hacer amigos y en San Lorenzo hice varios. Con “Fabri” (Fabricio Coloccini) es una situación especial porque nos hicimos muy amigos al igual que con el “Pipi” (Leandro Romagnoli), que hoy no está jugando. Y también está la gente que labura en el club.

-En cuanto al partido, ¿se sufrió más de lo esperado?



-Si, se sufrió bastante y creo que en el 2-1 podríamos haber dormido un poquitito más el partido y terminar así. Era lo mejor, pero igual quedó la sensación buena de haber convertido de visitante que es importante en este tipo de series y con un 2-0 en la revancha pasaríamos nosotros. No es imposible y creemos que se puede dar porque vamos a jugar en nuestra cancha.

-¿Sienten que a pesar de haber comenzado mejor no jugaron tan bien como en otras ocasiones?



-Seguro que no jugamos bien y lo tenemos muy claro eso. Fue una lástima haber recibido ese gol en contra cuando el equipo estaba bastante bien. Ahí perdimos la brújula, nos desorganizamos y San Lorenzo mejoró. Nos superó en el primer tiempo. En el segundo creo fue otra cosa. Estuvimos mejor parados, tuvieron alguna ellos y otras nosotros. Con el gol revivimos de alguna manera, pero nos queda la bronca porque tras un córner a favor, sacaron una contra y vino el penal del 3-1.

-¿Por qué pensás que se vino tan abajo el equipo luego de ese primer gol de San Lorenzo?



-Yo insisto en que no fuimos tan inteligentes luego de haber convertdio para luego manejar esa ventaja, porque perder por un gol en Buenos Aires, ganar en Montevideo 1-0 nos clasificaba. Pero bueno, se dio así y ahora nos tenemos fe. No va a ser fácil, pero hay confianza para poder revertir la serie.

-¿Qué faltó para plasmar la idea de juego durante los 90?



-San Lorenzo jugó como no venía jugando y eso nos sorprendió un poco. Pero creo que en el planteo estuvimos bien. Por ahí algunos errores nuestros cambiaron el transcurso del partido. Nos superaron en el primer tiempo e hicieron una diferencia que nos costó.

-¿Sentiste que no te llegaba tanto la pelota como en partidos anteriores?



-Pasó que no tuvimos tantos desbordes como lo veníamos logrando contra otros rivales. Hubo pocos. En la jugada del penal desbordó el “Taba” (Tabaré Viudez) y metió un lindo centro, pero no tuve muchas oportunidades de gol, salvo el error de ellos que la jugaron para atrás y no llegué por poco. No logré tener mucho juego, la pelota no me llegó y eso a veces también pasa porque jugando de visitantes estamos un poco más retrasados, pero no era la idea.

-¿Qué tanta diferencia hay en el ritmo de juego y la intensidad comparando el plano local de Uruguay con el internacional?



-La competición internacional se siente en todos los equipos. Yo jugué copas con San Lorenzo y era distinto. Se habla de eso porque los equipos uruguayos quedaron afuera, pero creo que manteniendo un poco más la calma con un plantel como el que tenemos, no hay grandes diferencias con otros rivales y más en la Sudamericana. Pero esto se demuestra en la cancha y el miércoles nos tocó perder.

-Pero es una realidad la brecha que hay entre los equipos uruguayos y los de otros países del continente.



-Los resultados marcan eso y cuando se ve que durante tanto tiempo un equipo uruguayo no gana una competición internacional te preguntas por qué. El análisis puede ser así, es válido, pero también hay un montón de factores que hacen la diferencia con otros equipos que demuestran estar más organizados y tienen otro poderío para este tipo de torneos.

-Te toco ser capitán el domingo frente a Progreso. ¿Qué significa eso para vos a tan poco tiempo de haber llegado al club?



-Soy uno de los más grandes en edad (risas) y a pesar de que llegué hace poco, es un orgullo para mí haber podido llevar la cinta el domingo. Obviamente se dio porque faltaron varios de los chicos que siempre lo hacen, pero el “Cacique” me dio esa confianza y estoy agradecido y orgulloso. Me gustó mucho y fue muy lindo. Poder llevar la cinta de capitán fue algo que me motivó mucho y me puso muy contento.

-¿Crees que estás por encima de tus expectativas con este momento en Nacional?



-Logré tener continuidad y eso a mi edad es muy importante. Se ponía en duda mi juego porque era obvio que llegando sin rodaje podía pasar cualquier cosa. Pero me tocó hacer una buena pretemporada en Vélez y ahora hicimos otra que fue excelente también con el “Cacique” y me siento muy bien. Estoy contento por la cantidad de goles y por poder ayudar al equipo en la cancha.

-¿Fue clave para vos ser titular, tener de entrada la confianza del técnico y que se te den los goles?



-Sí, claro. Cuando convertís se hace todo más fácil. Agarrando continuidad pude retomar el ritmo que tenía habitualmente. Me hace muy bien también jugar seguido, ya que no hay tantos futbolistas en mi posición y eso influye. Yo estoy preparado, trato de hacer las cosas de la mejor manera posible afuera de la cancha, en el descanso y en la alimentación para estar al cien por ciento siempre.

-¿Qué opinás del momento que vive la AUF?



-Uno como jugador siempre está al tanto. Vi lo que pasó con el tema de la intervención y en Argentina justo cuando yo estaba ahí también ocurrió lo mismo. Es una situación muy difícil, no es lindo para nadie, pero ojalá sirva para que se pueda mejorar. Que esto sea un punto de partida para que el fútbol uruguayo siga creciendo y lo haga bien, porque tiene herramientas y material para hacerlo.