Bergessio: "Había que ponerle el pecho al momento y lo hicimos"

Es súper importante para nosotros empezar ganando en la Copa y agarrar confianza, pero el sábado tenemos otra final y hay que empezar a sumar de a tres”, afirmó Gonzalo Bergessio.

“No había jugado ningún partido como titular en todo el campeonato, no me había tocado la posibilidad de estar desde el arranque; me sentí bien y espero poder ser útil en los partidos que vienen, porque hay mucho por jugar”, señaló el centrodelantero, quien fue el goleador del Campeonato Uruguayo pasado.

“Siempre es bueno para el delantero hacer goles. Me sirve para agarrar más fuerza de cara a lo que se viene”, agregó Bergessio, quien dijo que “pudimos haber hecho algún gol más, en alguna ocasión también ellos nos podrían haber convertido. Creo que ganamos justamente”.

Previo al partido en Barinas, hubo una charla entre todos los integrantes del plantel. “Siempre suma hablar y dar cada uno su parecer. Estamos todos tirando para el mismo lado para empezar a sacar a Nacional de este momento; había que ponerle el pecho y lo estamos haciendo”.

El cordobés se refirió a lo que se viene en el Apertura: “No hay margen de error, quedamos muy lejos de los tres equipos que han ganado todo”.