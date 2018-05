Bergessio, el goleador albo bajo la lupa

Nacional encontró en Gonzalo Bergessio un goleador del tipo que estaba buscando hace años. Posiblemente desde la partida de Iván Alonso que no tenía a alguien tan decisivo en el área rival y con tanto peso en el equipo. Es que el argentino fue el jugador más importante del tricolor el pasado domingo en el Tróccoli contra Cerro, no solo por el cabezazo para abrir el marcador, sino también por lo que buscó el gol y asistió a sus compañeros.

“Lavandina” es ya un indiscutido en los sistemas que coloca Alexander Medina partido a partido, siendo incluso el futbolista con más minutos jugados: 1.866. Pero también le ha dado réditos de cara al gol.

De los 13 goles que marcó con Nacional desde el pasado 25 de enero, seis fueron el primero tricolor en el partido: en el 4-2 vs. Torque (también hizo el tercero), en el 3-0 vs. Rampla (también el segundo), en el 2-0 vs. Defensor, en el 2-1 vs. Danubio, en el 3-1 vs. Fénix (también el tercero) y finalmente en el 2-2 con Cerro. Solo en los dos goles contra los albicelestes en el 4-0 (hizo el segundo y el tercero), el convertido ante Wanderers en el 2-0 (el segundo) y ante Garcilaso en el 4-0 (el cuarto) no abrió el marcador para su equipo.

Bergessio tiene el arco entre ceja y ceja. Fue ante Cerro quien más tiros hizo: cinco. Lo mismo sucedió contra Fénix y en otros cuatro juegos. En el resto, algún otro compañero probó más veces, pero el argentino tiene con solo 49 tiros al arco para sus 13 tantos un promedio cercano al gol cada cuatro intentos.

El único partido que estuvo ausente el goleador en toda la temporada de los 26 del tricolor fue el primero, la disputa de la Supercopa Uruguaya contra Peñarol el 26 de enero, porque había llegado el día anterior. Sí estuvo cinco días después (31 del mismo mes) en Brasil en la visita a Chapecoense. Hoy, a 110 días de su llegada a Nacional, Bergessio es pieza fundamental.