Bentancur puede ser el "Pirlo de Pirlo" en la nueva Juventus

Rodrigo Bentancur seguirá siendo el eje del fútbol en el mediocampo de la Juventus, pese a la llegada de Andrea Pirlo como entrenador de la "Vecchia Signora", al menos así lo revelan los análisis que están llevando adelante los diarios italianos y españoles sobre la idea futbolística que el nuevo entrenador pretende imponer.

Gazzetta dello Sport, por ejemplo, hasta establece que Bentancur podría ser el "Pirlo de Pirlo". O, en su defecto pelear esa posición central con el brasileño Arthur, el futbolista que llega a la Juventus tras el trueque con el Barcelona por Miralem Pjanic.

Los repasos de la figura que Pirlo pondrá en la cancha se basan en las propias palabras del DT, que supo decir a Fabio Cannavaro en una charla por redes sociales durante el confinamiento "Me gusta un equipo capaz de apostar siempre por el ataque en el colectivo. No me disgusta el 4-3-3 como forma básica e impongo una gran posesión del balón. El esquema se debe elegir con base en los jugadores, lo importante es ocupar los espacios y tener siempre dominio del juego para pensar siempre en ganar".

Para diario AS, en tanto, hay jugadores que tienen un puesto asegurado por lo que hicieron en la temporada de la Serie A y en ese grupo está Bentancur. "A falta de que se anuncien salidas y más fichajes -además del de Arthur Melo y Dejan Kulusevski- Pirlo tiene claro cómo quiere jugar", precisó el diario español y agregó: "En el medio estarían fijos Arthur y Rodrigo Bentancur. El uruguayo sería el eje principal de salida con el primer pase en ataque para orientar la jugada".