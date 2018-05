Bengoechea: "Me preocupa la intención que tienen de que yo deje el cargo"

Después de la derrota sufrida ante Palmeiras por la Copa Libertadores, Pablo Bengoechea, entrenador de Alianza Lima se incomodó ante la pregunta que le hicieron sobre su continuidad en el equipo peruano y pidió que dejaran de preocuparse por dejarlo sin trabajo.



“Que ganas que tienen que yo no trabaje. Les pido, encarecidamente, que sobre el trabajo, cuando haya alguna decisión, Alianza Lima lo va a comunicar. No se preocupen tanto por eso. Preocúpense por trabajar. Todos queremos trabajar. Cuide su trabajo, que yo cuido el mío. Gracias".



Después de hacer un pequeño análisis del partido, volvió sobre el tema y dijo: "Me preocupa mucho la gran intención que tienen porque yo deje el cargo".



Tras admitir: "No hicimos una buena Copa Libertadores", Bengoechea aseveró: "no tiene nada que ver con dejar el cargo”.

