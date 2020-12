Bengoechea, Cedrés y Olivera de vuelta en Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tres hombres de la casa fueron presentados ayer oficialmente en Peñarol. Tres campeones a los que apostó el nuevo presidente Ignacio Ruglio, para estar el frente de la estructura deportiva del club.

“Tuve un día de muchas emociones. Estoy cansado, pero de tanta emoción. Y muy contento de volver a trabajar en Peñarol”, le dijo a Ovación, el “Indio” Walter Olivera.

“Recién estamos comenzando, pero voy a estar trabajando con Bengoechea y Cedrés, estando cerca del plantel y apoyando al entrenador”, explicó el campeón de América y del Mundo sobre lo que será su tarea.

“También voy a estar cerca de los juveniles y de los entrenadores de las formativas”, agregó quien no pensaba que iba a volver al club a esta altura.

“No me lo imaginaba, pero apareció esta propuesta y me entusiasmó porque voy a estar en lo que hice toda la vida. Metido en la cocina del fútbol”, explicó el exdefensa a quien Ruglio presentó con “el gusto gigantesco de tener al capitán que besó la última intercontinental trabajando con nosotros en el club”.

“Ruglio me había dicho que iba a haber un lugar para mí ya en las elecciones anteriores y ahora me lo repitió. Pero no pensaba que iba a ser tan rápido. Pablo (Bengoechea) también jugó un papel preponderante para tenerme cerca. Yo lo que quiero es ayudar a Peñarol”, finalizó el “Indio”, quien casi rompe en llanto durante la presentación.

“Me siento orgulloso, contento y con ganas por estar al lado del Indio, de Pablo, gente de Peñarol de verdad, con historia, pero por sobre todas las cosas buenas personas”, dijo por su parte, Gabriel Cedrés.

“Tengo la ansiedad lógica de que empiece ya la función nuestra y poder hacerla de la mejor manera. Le vamos a poner toda la buena intención, sabiendo siempre que Peñarol está por encima de cualquier persona”, agregó “Gaby”.

Y finalizó: “Sólo iba a volver al fútbol por Peñarol. Lo estuve esperando siempre, pero por una cosa u otra no se daba”.



Pablo Bengoechea, el nuevo director deportivo, se refirió al tema que más quieren saber los hinchas: el del técnico. “Son muchas las condiciones que debe tener el futuro técnico de Peñarol, porque es un cargo muy importante. Primero queremos tener un diagnóstico claro para que el entrenador sepa con lo que se va a encontrar”, dijo el “Profesor”.



“Es muy importante que el entrenador esté en Uruguay por las medidas que ha tomado el gobierno. Hasta el 10 de enero ningún uruguayo puede entrar al país y si entra debe hacer la cuarentena. El sentido común me dice que la persona que está en Uruguay corre con un poco más de posibilidad”, finalizó.



Hoy los tres comenzarán a trabajar por el nuevo Peñarol.