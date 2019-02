Belvedere dejó de ser inexpugnable para el tricolor

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Recorrer las canchas de los equipos en desarrollo supo ser un gran problema para los tricolores, pero los números actualmente ya no son los de antes, mucho menos cuando le tocó ser visitante ante Liverpool.



Es más, en Belvedere en las últimas dos presentaciones Nacional sumó dos triunfos y en uno de ellos lo hizo con autoridad porque anotó cuatro goles.



Las estadísticas muestras que ser visitante ante el negriazul está muy lejos de ser un dolor de cabeza para los tricolores, porque de los últimos doce cotejos disputados consiguió ocho imposiciones. Apenas perdió dos partidos y empató los otros dos.

Otro elemento interesante es que con el equipo de la Cuchilla como anfitrión no se registran empates desde el año 2009, cuando igualaron en un tanto por bando. Desde ahí en adelante siempre hubo un vencedor.



Por si fuera poco, el 4-1 concretado en 2017 con los goles de Sebastián Rodríguez (2) Sebastián Fernández y Rodrigo Aguirre no fue la única goleada que los albos lograron en este siglo ante los negriazules en calidad de visitante. En 2006 también se impusieron por 4-0 y en 2004 el marcador fue de 4-1.



Además, en lo global, el equipo que orienta Paulo Pezzolano no consigue imponerse ante los tricolores desde el 11 de septiembre de 2016, cuando triunfó por 2-1 en Belvedere.

Desde ese encuentro se midieron en cinco oportunidades y los tricolores consiguieron la victoria en tres cotejos, mientras que empataron las dos restantes.



Desde aquel encuentro de 2016 hasta la fecha, Nacional anotó 11 goles y recibió seis tantos.



En total a lo largo de la historia se enfrentaron en 234 ocasiones, con 163 triunfos del conjunto del Parque Central y 29 imposiciones negriazules.



Por el Uruguayo la máxima goleada se dio el 10 de diciembre de 1950: el partido terminó 7 a 1.