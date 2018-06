Bélgica podría perder a Vincent Kompany por lesión

El seleccionador de Bélgica, Roberto Martínez, no pudo ocultar la preocupación que le originó la salida obligada del zaguero Vincent Kompany, quien acusó dolores en la ingle en el amistoso jugado el pasado sábado contra Portugal.



A la espera de los exámenes médicos de este domingo, Bélgica teme que Kompany no pueda asistir a la Copa del Mundo como consecuencia de una lesión importante.



“Sintió un dolor en la ingle. No es un jugador joven, sabe cuándo es el momento de abandonar el campo. Pero debo decir que estoy preocupado. Es un golpe duro que nadie merece”, dijo Martínez tras el empate a cero con Portugal en el que Kompany fue reemplazado en el minuto 53 por Dedryck Boyata.



El problema mayor se da por las reiteradas lesiones que ha tenido el zaguero del Manchester City, actualmente con 32 años de edad.



Martínez alabó el trabajo de ‘Vinnie’ Kompany el tiempo que estuvo en el campo y deseó poder contar con él en la lista definitiva de 23 futbolistas belgas para el Mundial de Rusia que anunciará el próximo lunes. “Se someterá a un escáner este domingo y entonces sabremos más. Hasta entonces, sólo se puede hacer una cosa: esperar”, agregó el técnico.