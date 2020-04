Bauzá: "No veo jugando el clásico a estadio lleno en julio"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





Sebastián Bauzá, director de la Secretaría Nacional del Deporte, no habló de posibles fechas para el regreso del fútbol. Sí afirmó que está teniendo reuniones para que vuelva lo antes posible el deporte enfocado en la salud, principalmente en los adultos mayores.

"Hablo casi que a diario con el Ministerio de Salúd Pública. Es muy necesario el deporte en determinados grupos de población y por las medidas que se tomaron no lo hacen los adultos mayores. La gente mayor por distintos problemas, como del corazón, que tiene que hacer deporte, no lo pueden hacer; lamentablemente no pueden salir de su casa. Y necesitan por un tema de salud hacer deporte. Como también los niños lo necesitan, que no están haciendo deporte porque está todo parado. En las reuniones con el ministerio lo estamos planteando (que sea en los primeros lugares donde regrese el deporte), aunque no significa que la vamos a hacer", explicó Bauzá en el programa Último al Arco, de Sport 890.

El director nacional del deporte agregó que "lo que puede volver antes es el deporte ameteur, porque va mucha menos gente. La prioridad es el tema salud. Lo otro va a venir. El fútbol y el básquetbol profesional lo tenemos en carpeta, pero vamos por etapas, primero vamos a las edades que necesitan arrancar lo antes posible. Todavía no está haciendo nadie deporte. Todavía nos faltan otras etapas, el camino que se tomó con la construcción y con las escuelas rurarles, nos van a decir si vamos bien.

Bauzá también explicó que ha tenido reuniones con integrantes de la Mutua de Futbolistas: "He ayudado a que el seguro de paro salga en aquellas personas que no cumplían con los requisitos y he hablado con la Mutual, intercedimos con el Ministerio de Trabajo para plantearle esto".

"Después de esta pandemia Uruguay no va a ser el mismo. Si me preguntás pienso que el clásico en julio con estadio lleno no la veo, cada asociación verá cómo se adecua. La Mutual quiere saber cuándo volverá la actividad porque le afecta directamente y es lógico pero la Mutual lo va a resolver (la fecha de la vuelta a la actividad) con su federación", puntualizó.

Además, en el programa enfocado en la Liga Universitaria Weekend Deportivo, de Océano FM, Bauzá dijo este sábado que "estoy en contacto con todas las federaciones y a nivel de fútbol y básquetbol profesional es lo más complicado. Te puedo asegurar que el fútbol a puertas cerradas no juega por una resolución de la Mutual y pensado que el primer partido es el clásico es una complicación. El básquetbol no tenía problemas de jugar a puertas cerradas, OFI me avisó que no juega a puertas cerradas. La Liga Universitaria es la primera que podría volver, no hay casi movimiento de público. Uruguay tiene algunas ventajas respecto a otros países, porque somos pocos. Espero que para el segundo semestre podamos estar en las canchas de la Liga".