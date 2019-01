Las baterías están en Viatri

La continuidad de Lucas Viatri en Peñarol sigue estando cerca. Es prioridad para el Consejo Directivo del club aurinegro y la comisión de contrataciones ir cerrando el rubro incorporaciones y el argentino es una.



Es que está todo acordado entre el jugador, su representante y el club, pero falta algo: el visto bueno del sector finanzas de Peñarol.



En ese sentido, se están estudiando todas las condiciones, pero muchos caminos apuntan a que el argentino de 31 años continuará jugando en el club mirasol con el que conquistó en dos oportunidades el Campeonato Uruguayo en las últimas temporadas.



Se trata de un jugador clave en el equipo de Diego López que aún no lo tiene en la pretemporada ya que no se solucionó el vínculo y todo apunta a que no estará ni siquiera un día en Miami, donde los aurinegros continúan con los trabajos físicos que están previstos hasta el 16 de enero con un amistoso incluido hasta el momento.

Desde la comisión de contrataciones se dijo a Ovación que “las condiciones están habladas y hay cosas concretas ahora que ya las sabemos y el jugador y su representante también. Solamente falta el visto bueno de la tesorería para ver si se puede afrontar el contrato de Lucas Viatri y sobre todo cumplirlo, pero los términos económicos ya están todos acordados”.



Desde ese sector del club agregaron que “no se modificó prácticamente nada de lo que se había hablado antes, salvo que de parte del representante se bajaron las pretensiones de la compra de la mitad de la ficha del jugador que era algo imposible para Peñarol”.

Mientras la comisión de contrataciones no descansa y busca cerrar el tema del “9 y el zaguero, Jonatan Alvez, el atacante que milita en Inter de Porto Alegre, quedó descartado. Era una de las posibilidades que se manejaba en la zona ofensiva pero el club, salvo que sucediera algo fuera de lo común desde lo económico, no tenía pensado hacer un esfuerzo por Viatri ya la vez por el nacido en Vichadero.



A 48 horas del primer amistoso de la pretemporada que será el sábado en Miami, Peñarol aún no pudo solucionar nuevas incorporaciones pero ya sabe que las baterías están puestas en Lucas Viatri y el argentino está cada vez más cerca.