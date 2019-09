La base del plantel campeón de Liverpool salió de sus formativas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Año a año Liverpool crece. No es raro ver a varios juveniles en el plantel mayor y esta vez no es la excepción, siendo incluso muchos de estos jóvenes figuras del equipo. Ayer en la final del Intermedio, como en lo largo de todo el torneo y el Campeonato Uruguayo, brillaron.



De los once titulares de ayer, sin ir más lejos, seis fueron ascendidos desde las formativas negriazules: Jean Pierre Rosso, Sebastián Cáceres, Nicolás Acevedo, Agustín Ocampo, Federico Martínez y Juan Ignacio Ramírez.

Sebastián Cáceres El miércoles estaba vendido al América; Palma no lo dejó ir.

Incluso uno de ellos con una aparición especial ayer. Cuatro días antes de la final, el miércoles, Cáceres estaba con pie en el América de México. Pero hubo un impedimento: José Luis Palma no aceptaba la venta si su zaguero se iba antes de la final, así lo confirmó el propio presidente de Liverpool ayer. No importaba el dinero que estaba arriba de la mesa. Pero el mercado de pases en la poderosa liga mexicana cerró el jueves y el futbolista de 20 años se quedó, jugó y fue una de las figuras.

Los Panamericanos Tres ausentes en la única derrota.

Cáceres es uno de los tres futbolistas que por motivos ajenos a Liverpool estuvo ausente durante el Intermedio. Durante dos fechas, la tercera y la cuarta. En la primera de ellas fue la única derrota del torneo (1-0 en la visita al invicto de local Cerro Largo) y en la segunda ganó (3-1 a Wanderers). Los otros dos fueron los goleadores, Federico Martínez y Juan Ignacio Ramírez. Los tres fueron citados por Gustavo Ferreyra para la selección uruguaya Sub 22 que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, donde quedaron en la cuarta posición.

Números Los datos de los tres de la Celeste en Lima.

Desde que volvieron de defender a la Celeste, en los cuatro partidos siguientes el “Colo” Ramírez anotó cinco goles y Martínez dos. Encendidos.



Los tres jóvenes llevan ya varias temporadas en Primera División, pese a su corta edad. Cinco campañas tienen los dos delanteros y tres el zaguero.



Cáceres suma, tras haber cumplido 20 años en agosto pasado, 52 partidos en Primera y un gol (en el 4-4 vs. Fénix del Torneo Apertura).

Seguridad. Sebastián Cáceres, figura en defensa y prolijo en la salida. Foto: Leonardo Mainé

Martínez (23 años), que tiene más de un centenar de encuentros disputados en Primera con 122 presencias, suma 26 goles. Sin embargo, 23 de esos tantos fueron en los 51 partidos de las últimas dos temporadas, desde la llegada de Paulo Pezzolano.



Ramírez (22), por su parte, tiene un alto promedio de goles con 43 hechos en sus 106 presencias y es el goleador del Campeonato Uruguayo con 18 goles (ayer sumó uno más a su temporada que no se computa para la tabla de artilleros).

Todos ellos, han colaborado para que Liverpool sea el mejor equipo del Intermedio. Luego del octavo puesto en el Apertura (20 puntos), en la Tabla Anual quedó cuarto (primer puesto de clasificación a Copa Libertadores) gracias a los 18 puntos del torneo ganado. Le significan un 47% de los puntos ganados en un tercio de los partidos (siete de 21). Números de campeón para el negriazul, que ya se sabe clasificado a la Copa Sudamericana y Supercopa Uruguaya 2020.

Cacha. Acevedo, a sus 20 años es el capitán que levantó el primer título de Liverpool en Primera División. Foto: Leonardo Mainé

Cantera Los juveniles en el plantel de Primera.



Además de Cáceres, Martínez y Ramírez, figuras en el triunfo de ayer de Liverpool, en el plantel de Paulo Pezzolano hay más. Desde Nicolás Acevedo, que pese a ser de los más jóvenes es desde esta temporada el capitán, a Jean Pierre Rosso, Agustín Ocampo, Alan Medina, Gustavo Viera, Carlos Lentinelly y Martín Fernández, el primero del siglo XXI.