La base de Álvaro Gutiérrez en el Clausura: cinco jugaron todos los minutos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Con respecto al equipo del primer semestre, la oncena de Nacional ha cambiado bastante. Está bien que en el medio hubo algunas situaciones de lesiones y suspensiones, pero lo cierto es que hay jugadores que hoy son titulares, que en la primera parte del año no entraban en los papeles de Álvaro Gutiérrez.



Thiago Vecino y Felipe Carballo son los casos más notorios, porque aprovecharon situaciones del momento para ingresar, respondieron con buenos rendimientos y actualmente es difícil sacarlos del equipo. Llevan jugados los 270 minutos que van del Clausura.



El centrodelantero entró por primera vez en el partido con River Plate por el Intermedio, por la lesión de Gonzalo Bergessio. Después volvió a ingresar por el cordobés en el clásico a los 22’ y ya en el Clausura tomó la titularidad y no salió más. Ayer Bergessio terminó la práctica con normalidad, pero no está claro que sea titular contra Boston River el sábado. Independientemente de esa situación, Vecino estará en el 11.

Octubre recargado con seis fechas del Torneo Clausura By Juan Pablo Romero MIRA TAMBIÉN Octubre recargado con seis fechas del Torneo Clausura

Con Eduardo Domínguez, Carballo era titular, pero llegó Gutiérrez y perdió pie. En Las Piedras, contra Juventud, volvió a entrar y se afirmó en el equipo.



Tres jugadores de la confianza del “Guti” y habitualmente titulares, como Luis Mejía, Guzmán Corujo y Felipe Carvalho, completan la lista de los que tienen asistencia perfecta, con un asterisco para Matías Viña, que jugó 262’ porque salió a los 82’ contra Racing, cuando hizo los dos goles y fue ovacionado por todos los hinchas en el GPC.



Brian Ocampo (204’) y Armando Méndez (180’) también han entrado en la consideración del entrenador.



Thiago Vecino Debutó con gol en el 1-1 contra River Plate por el Intermedio, volvió a entrar muy bien en el clásico y no salió más. Se ganó la titularidad más allá de la lesión de Bergessio.

Guzmán Corujo Es uno de los jugadores de más confianza para Gutiérrez. Después de la lesión, el DT le volvió a dar un lugar y no salió nunca más de la oncena titular.

Felipe Carvalho Al igual que Corujo, es un futbolista de confianza para el “Guti”. Desde el partido contra Plaza Colonia por el Apertura, siempre que estuvo a la orden jugó.

Felipe Carballo Era habitual titular con Domínguez, pero con Gutiérrez por el Uruguayo sólo había jugado con Defensor. Entró ante Juventud y no salió más. Hoy es titular indiscutido.