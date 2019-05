Bien de barrio: la rivalidad más pura

El clásico de la Villa se roba la atención en una tarde de mucho fútbol en Montevideo y Las Piedras. Rampla Juniors es local y llega mejor, pero las estadísticas en su cancha no lo favorecen. Cerro, mientras tanto, clasificó a la segunda fase de la Sudamericana, pero va último en el Apertura. Además, los problemas económicos que enfrentan los jugadores tras varios meses sin cobrar, puede influir.

“Somos un equipo sólido y esperamos poder vulnerar a Cerro en los momentos en que nos toque golpear en ataque”, dijo el capitán picapiedra Edgar Martínez, quien contó que desde la llegada de Rosario Martínez el lema del equipo es la solidez defensiva.

“También hemos mejorado la racha ofensiva y eso nos ha permitido mejorar también el puntaje en la tabla. Ojalá que el partido frente a Cerro no sea la excepción”, añadió.

“Cerro tiene jugadores rápidos que intentan jugar bien al fútbol, nosotros trataremos de salir rápido y golpear en los momentos que sean provechosos”, finalizó Martínez.

“Queremos que sea una fiesta. Espero que sea un buen partido, ojalá podamos conseguir un resultado positivo que es lo que vamos a buscar”, dijo, por su parte, Richard Pellejero, el capitán de Cerro, quien recordó a que hace 33 años que los albicelestes no pierden en el Olímpico.

“Las estadísticas muestran que nos ha ido bien en cancha de ellos. Tratamos de entrenar lo mejor posible, ojalá podamos plasmarlo en el campo para empezar a sumar, que es algo que necesitamos urgentemente en el Apertura y qué mejor que hacerlo en este tipo de partido”, agregó.

LOS DATOS

Rampla Juniors vs. Cerro

Hora: 15.30

Estadio: Olímpico

Televisa: VTV



​Rampla Juniors: R. Odriozola, M. Felipe, W. Ibáñez, G. Rizzo, L. Rodríguez, L. Melazzi, G. Vega, A. Fernández, C. Candido, D. Vargas y P. Pereira. DT: R. Martínez.



Cerro: R. Formento, R. Izquierdo, M. González, F. Alonso, K. Moreira, F. Klein, R. Pellejero, J. Luis Tancredi, N. Roldán, P. Olivera y D. Casas. DT: R. Martinez.



Árbitros: C. Ferreyra, C. Barreiro y M. Rodríguez.