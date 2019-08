Barrientos pide cancha y puede ser una estrategia para el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Van cinco partidos del segundo semestre del año y Nacional acumula tres derrotas y dos triunfos, contabilizando las dos caídas con Inter, en el marco de la Copa Libertadores. Los tricolores deben levantar cabeza rápidamente con la única meta de ser campeones uruguayos y así evitar lo que viene pasando en las últimas temporadas, donde realizan buenas presentaciones en las copas internacionales, siendo el equipo de Uruguay más destacado en ese sentido, pero se quedan con las manos vacías en el Uruguayo.

Nacional enfrentará a Boston River (en Florida), River Plate y Juventud hasta llegar al clásico contra Peñarol, que se jugará el 1° de septiembre. Ese encuentro ya se mira de reojo y se apunta a una estrategia para poder ganarlo.

Álvaro Gutiérrez es un técnico que se aferra a sus jugadores de más confianza y suele ser un entrenador que repite una oncena de un partido al otro. Así, hoy por hoy tiene una base de jugadores que para él son los titulares siempre y cuando están a la orden; a saber: Mejía; Cotugno, Corujo, Carvalho, Viña; García, Neves; Zunino, Lorenzetti (empezó el semestre “Chory” Castro), Ramírez y Bergessio.

Para el sábado, ante Boston River, seguro habrá una variante, ya que Matías Viña acumuló cinco tarjetas amarillas. Álvaro Pereira, que ha jugado muy poco, es su recambio natural en ese puesto.

Proyectando el partido que se jugará en poco más de tres semanas, no es descabellado pensar en el ingreso de Pablo Barrientos. El “Pitu” no está siendo titular porque se está poniendo a punto desde lo físico tras su llegada al equipo, pero en los tres partidos que ingresó mostró destellos de su calidad, incluso arriesgando en los pases. Apenas lleva jugados 54 minutos con los albos, pero evidenció su clase en los partidos contra Progreso e Inter en el Gran Parque Central. También entró en Porto Alegre y fue el mejorcito de las variantes en una noche que no le salió absolutamente nada a Nacional.

Lo natural es que entrara por Lorenzetti, que no ha logrado destacarse. Ir colocando al “Pitu” cada vez más minutos para llegar a la titularidad contra Peñarol es una opción, más considerando que es poco probable que Santi Rodríguez llegue para estar a la orden.

Brian Ocampo y Pablo García son dos posibilidades para darle frescura al equipo por las bandas, aunque el DT ha puesto a García, en general, atrás del centrodelantero.

Pastorini es otra opción para acompañar a Bergessio, aunque conllevaría un cambio más grande: el de la táctica. Hoy Vecino no parece ser una opción de Gutiérrez para jugar como titular.