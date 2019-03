Barrera: "Estamos prontos para jugar el clásico en nuestra casa"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de Peñarol, Jorge Barrera, dijo esta mañana que desde el club "estamos prontos para jugar el clásico en nuestra casa" y que "solamente queda ajustar detalles" con Nacional y la coordinación del operativo de seguridad con el Ministerio del Interior para que el aurinegro sea local en el Campeón del Siglo.

En declaraciones al programa 100% Deporte de Sport 890, Barrera sostuvo que "los avances en materia de seguridad son notorios" y puso como ejemplo las declaraciones del presidente Tabaré Vázquez en la Rendición de Cuentas del 1° de marzo: "Escuché el discurso del presidente Vázquez en el Antel Arena y una de las cosas que mencionó como una política de coordinación que dio éxito, ha sido precisamente la seguridad en el fútbol. Y creo que en esa misma línea oficial, en lo que depende de Peñarol, la Comisión de Seguridad ya está trabajando en el tema. Inclusive hemos tenido alguna reunión sobre los avances en el protocolo concreto para este partido".



El dirigente mencionó que días pasados tuvo una conversación con el secretario de Deportes, Fernando Cáceres y allí "le volví a manifestar la postura de jugar el clásico en el Campeón del Siglo, a lo cual él no solamente me manifestó que tenía conocimiento de ello, sino que me dijo que le parecía bueno".



"Estamos prontos para jugar el clásico en nuestra casa" aunque "por supuesto que hay que coordinar con el Ministerio del Interior e implementar un protocolo especial", explicó.



Sobre las entradas que le corresponderán a los hinchas de Nacional si finalmente se juega el clásico, Barrera dijo que la intención "es jugar con público visitante y esto forma parte de nuestra política", por lo que "vamos a conversarlo con Nacional", con quien "tenemos una muy buena relación y solamente queda ajustar detalles".