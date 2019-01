Barrera ya llamó a Decurnex y a Balbi

Apenas se conocieron los resultados de la elección tricolor, aunque aún no eran oficiales, el presidente de Peñarol Jorge Barrera, se comunicó con Alejandro Balbi, amigo y colega para felicitarlo. Y luego, le pidió que le pasara el celular a su compañero de fórmula y también lo congratuló.



Fue un acto de caballerosidad del Barrera, quien se encuentra en Madrid, con motivo de la final de la Copa Libertadores que se jugará mañana domingo.

Así lo confirmó el propio Decurnex en sus primeras palabras con los medios de comunicación. "Me acaba de llamar Barrera para felicitarnos, fue un lindo gesto de una hombre a quien no conozco personalmente, pero no va a faltar oportunidad de hacerlo en los próximos días", afirmó el presidente electo.



"Me genera mucho orgullo ver esta fiesta en Nacional, con todo el mundo unido y votando", agregó Decurnex. "Y más orgullo aún estoy de que haya sido una votación histórica no sólo en Nacional, sino el el fútbol uruguayo", añadió el titular de "Compromiso Nacional 1899".