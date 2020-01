Barrera sobre Forlán: “Le dije que se retire en Peñarol y me dijo que volvía cuando necesitara un entrenador”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

“Acá hay una pretemporada que comenzó con un trabajo muy duro y firme en el que Diego Forlán y su cuerpo técnico han encargado una planificación y un conjunto de futbolistas que formaban parte del sistema técnico y táctico para el que había que tener incorporaciones y para eso tenía que existir un número de bajas correspondientes para conjugar un potencial deportivo fuerte con un equilibrio en las cuentas que es imprescindible para poder mantener la institución y esos contratos”, dijo Jorge Barrera antes de la partida de Peñarol a Los Ángeles para continuar con la pretemporada.

El titular de Peñarol agregó que “hubo un número importante de altas y bajas y lo más significativo es analizar la ecuación económica si cambió o no cambió y sobre todo darle herramientas al técnico que todos los jugadores que trajimos son los que pidió, que van a la pretemporada y que todos juntos van a seguir esta segunda fase de preparación que es importante para continuar trabajando por los objetivos que tenemos en el plano local e internacional. Por eso creo que se ha trabajado duro y fuerte para que ahora se consolide en el exterior este trabajo cumpliendo con uno de los objetivos que nos hemos propuesto en esta comisión directiva que es internacionalizar la marca Peñarol y no ha sido casualidad ir a hora a Los Ángeles y que en cada uno de los eventos de preparación se vaya al exterior. Eso trae efectos positivos para el club y estamos hoy en esa trilogía: contentos por haber cumplido con los pedidos del técnico, contentos que vayan a la pretemporada porque supone que la primera parte de adaptación se cumple antes del campeonato y tercero internacionalizando la marca Peñarol, algo que es muy importante para nosotros y que seguirá ocurriendo porque el próximo año también se hará la pretemporada en Los Ángeles. Está el acuerdo firmado así que el próximo presidente tiene eso resuelto”.

Barrera habló acerca de lo que ocurrió ayer en el Consejo de Liga con la votación para que el Campeonato Uruguayo lleve el nombre de Néstor “Tito” Goncalvez y remarcó que “es muy importante por todo lo que significó ‘Tito’ no solo para Peñarol sino también para el mundo del fútbol”.

Consultado por la llegada de Gary Kagelmacher, el presidente de Peñarol explicó que “en principio estaría cerrada pero vuelvo a reiterar que queda un aspecto puntual entre el jugador y el club ya que hay acuerdo entre las instituciones también pero como se trata de un jugador importante el club manifestó que quiere tener antes de liberarlo su reemplazo y eso implica que también tenemos que hacer en la decisión un equilibrio entre contar con el jugador y contar cuanto antes con él así que tengo optimismo en que se pueda resolver en las próximas horas y viaje a Los Ángeles para cumplir con todos los requerimientos de Diego Forlán en cuanto a altas y bajas”.

Por otra parte, Barrera expresó que “un presidente de Peñarol tiene que ser un factor de unidad y lo peor que le podemos hacer al club es entrar en divisiones y comparaciones que no aportan. Hoy tenemos un Peñarol fuerte en cuanto a las exigencias deportivas, un cuerpo técnico que trabaja intensamente y la urgencia de recuperar el Campeonato Uruguayo y ser protagonistas en América. Todo lo que sea sumar energías para eso va a tener el apoyo del presidente de Peñarol. Todos los otros temas y discusiones que sacan energías y no aportan a los objetivos institucionales básicos y a lo que considero que es mi primer obligación de dejarle al próximo presidente un mejor Peñarol del que recibí, son secundarios”.

Respecto de los referentes que Forlán pidió continuaran en el plantel, el titular carbonero fue muy claro y dijo que “entendí que la decisión que tomo Forlán había que respaldarla y creo que un presidente de Peñarol no debe de determinar qué jugador tiene que entrar, no entrar, ser titular o suplente, o si tiene que ir a una pretemporada o no porque si tu tenés plena confianza en el cuerpo técnico hay que respaldar sus decisiones o removerlo. Entonces me parece que no es bueno ni constructivo que el presidente opine sobre quién juega o no. Acá hay un respaldo firme a Forlán. Creí en su proyecto y creo en él”.

Acerca de cómo se dio la elección del nuevo entrenador, Jorge Barrera contó una anécdota que se remonta a más de un año atrás: “La primera vez que converse con Diego Forlán sobre el futuro fue en Rusia en 2018 cuando le dije si era bueno que volviera como jugador y se retirara en Peñarol Recuerdo esa conversación en el Mundial y ahí me dijo ‘no Jorge, si algún día necesitas un técnico me encantaría que me tuvieras en cuenta’. Eso fue en julio de 2018. Lo retuve en mi memoria y ahí pensé que en algún momento podía ser una opción para Peñarol, así que si ya desde ese entonces podía pensarlo, ahora que está lo que tengo que hacer es respaldarlo”.



ELECCIONES La postura de Jorge Barrera

El actual presidente aurinegro fue claro ante la consulta de si se presentará o no a la reelección en el club y contó que “yo lo he dicho con mucha claridad: todas mis energías están directamente vinculadas a hacer cada día un mejor Peñarol y de los temas electorales no hablo. Ya dije con mucha claridad cuál era mi postura acerca del tema y por eso estoy muy lejos de los debates electorales, de los perfiles, de las cuestiones menores, algunas legítimas y otras más discutibles, pero creo que el socio de Peñarol cuando me eligió por tres años es para que hasta el último de los días le entregue al próximo presiente un Peñarol mejor del que recibí y esa es mi obligación”.

PRESENTACIÓN El 31 de enero frente a Belgrano de Córdoba

Jorge Barrera confirmó que Peñarol jugará un amistoso el 31 de enero frente a Belgrano de Córdoba para presentar el plantel en el Estadio Campeón del Siglo.

“Ya firmé la adquisición de los pasajes para que vengan así que es una confirmación. El objetivo central acá es la presentación del plantel además de hacer un amistoso de exigencia. Lo real es presentar el plantel y después de una pretemporada en el exterior y ver cómo se dieron a conocer las incorporaciones a través de los diferentes canales de comunicación del club, el hincha y el socio de Peñarol se merecen una presentación así y por eso elegimos un rival extranjero y por razones de agenda dimos con Belgrano así que será un placer recibirlos en el Campeón del Siglo”.