Barrera: "Capaz que la molestia es por una confusión de fechas"

"Capaz que la molestia es por una confusión de fechas y estamos dispuestos a poner todos los elementos arriba de la mesa para que lo comprueben. Nunca nos enteramos que Nacional quería a (Frickson) Erazo. Y sí, es cierto que hablamos de no inflacionarnos, pero eso ocurrió siete días después de que se cayó el fichaje".

Jorge Barrera destacó a Ovación que bajo ningún concepto quiere tener problemas de relacionamiento con Nacional, porque "es mucho más los que nos tiene que unir que una contratación", además, reafirmó que no tiene inconvenientes de proporcionarle a los tricolores todos los detalles de la gestión realizada por el zaguero ecuatoriano.

El titular aurinegro afirmó, de manera contundente: "No tengo intención de afectar mis relaciones con Nacional por un malentendido en una contratación y menos cuando hay fechas claras".

En ese sentido repasó los hechos como se fueron dando: "El primer contacto que tuvimos con el futbolista fue el 29 de diciembre. El 1° de enero, cuando la noticia pública que teníamos de Nacional era que no renovaba contratos, no estaba en nuestra mente la posibilidad de que estuviese en conversaciones con alguien. El que pidió el teléfono de Erazo fui yo y el 2 de enero lo llamé desde Punta del Este. La idea inicial era que 5 se incorporara a la pretemporada en Miami. En esos contactos ni el representante ni él me hablaron de que arriba de la mesa tenía la oferta de otro cuadro. Y nosotros no lo imaginamos".

Barrera admitió que la información de Ovación fue exacta en cuanto a que tres representantes de cada club hablaron de llevar adelante un acuerdo importante en materia de manejo económico de los planteles. "Sí, hablamos de un acuerdo macro, de no inflacionarnos y coincidimos que la mejor forma de hacerlo era liberar tres o cuatro contratos, de los jugadores que hacen la diferencia, pero después fijar topes salariales comunes".

Igualmente, el presidente de Peñarol sostuvo que allí también se registra una diferencia con relación a los hechos como fueron narrados a Ovación desde filas tricolores. "Por razones de pública notoriedad, el pase de Erazo se cayó el 7 de enero. Y con los dirigentes de Nacional nos reunimos el 14 en el Ministerio de Economía y Finanzas. Fueron siete días después, de que se cayó la situación de Erazo, que conversamos sobre que teníamos que tener elementos comunes y topear los sueldos. Sinceramente, me enteré que podía existir un diferendo con Nacional por ese fichaje al leerlo en Ovación".

Además, el principal directivo de Peñarol volvió a reiterar que todo lo que vienen dialogando con Nacional es demasiado importante como para permitir que surja una grieta. "Tengo un gran respeto por Nacional institución, tengo una gran impresión de (José) Decurnex y tengo dos amigos en la dirigencia de Nacional que son Alejandro Balbi y Gonzalo Lucas, bajo ningún concepto podemos permitir que la agenda común, los temas comunes, tengan una piedra en el zapato por una charla colateral. Si hay molestia esto es por una confusión de fechas".

Finalmente, Barrera indicó: "Es mucho más los que nos tiene que unir que una contratación y estamos dispuestos a poner todos los elementos arriba de la mesa para que lo comprueben. Capaz que hay gente que no le sirve o no le viene bien que los presidentes, los vice y los secretarios de las dos instituciones tengan una muy buena relación y sean ellos los únicos interlocutores. Quizás por eso les interesa que se genere división. De nuestro lado más que las palabras, tenemos lo documental a disposición de Decurnex, Balbi o Lucas".